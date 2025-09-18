IND vs OMA: ओमान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी का होगा शक्ति प्रदर्शन! चौके-छक्कों की बारिश देखने के लिए रहें तैयार

  1. हिन्दी समाचार
INDIA vs OMAN ASIA CUP 2025 MATCH: एशिया कप 2025 में भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों की सीनियर टीमें आमने-सामने होंगी। हालांकि, ओमान के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी का शक्तिप्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जिसमें टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरकर एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करने इरादे से मैदान पर उतरेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती दो मैचों में टॉस हराने के बाद पहले गेंदबाजी की है। इन दोनों ही मैचों में बहरतीय गेंदबाजों ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीमों को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया है। इस दौरान पहले मैच में टीम के तीसरे नंबर तक ही बल्लेबाज मैदान पर उतर पाए, जबकि दूसरे मैच में 5वें नंबर तक ही बल्लेबाजी आयी।अब ओमान के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम की बल्लेबाजी का शक्ति प्रदर्शन करना चाहेंगे। अगर भारत टॉस जीतता है तो इसकी पूरी संभावना है। जहां बल्लेबाजी क्रम में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बता दें कि भारत ने अपने पहले मैच में 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल करके यूएई को 9 विकेट से मात दी थी। इसके बाद पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। इस मैच में भारत ने 15.5 ओवर में जीत दर्ज की थी। अब टीम को अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलना है। यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

