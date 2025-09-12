  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs PAK: बॉयकॉट का असर या रोहित-कोहली की कमी? भारत-पाकिस्तान मैच के 50 प्रतिशत टिकट नहीं बिके

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match: एशिया कप 2025 में भारत अपने अगला मैच रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाला है। ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों के बीछ क्रिकेट मैच हमेशा ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं, लेकिन 14 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले मैच को लेकर फैंस ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- 'मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?' भारत-पाक मुकाबला रद्द करने मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

दरअसल, भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट हमेशा कुछ ही घंटों में बिक जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मैच के 50 प्रतिशत टिकटों की बिक्री नहीं हो पायी है। जिसके पीछे दो प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहली वजह पहलगाम हमले के कारण भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बहिष्कार है। फैंस इसको लेकर सोशल मीडिया पर मुहीम चला रहे हैं। इसके साथ बीसीसीआई, सरकार, एशियन क्रिकेट काउंसिल और पूरी क्रिकेट जगत की आलोचना कर रहे हैं।

दूसरी वजह स्टार खिलाड़ियों का टूर्नामेंट का हिस्सा न होना। एशिया कप का इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। ऐसे में सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं। जबकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में नहीं चुना गया। हो सकता है कि इस वजह से फैंस टूर्नामेंट को लेकर ज्यादा दिलचस्पी न दिखा रहे हों।

