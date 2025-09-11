IND vs PAK H2H in Dubai: भारत-पाकिस्तान ने दुबई में अब तक खेले हैं तीन T20I, जानिए किसका पलड़ा रहा भारी

IND vs PAK Head to Head in Dubai: एशिया कप 2025 में भारत ने धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने बुधवार को अपने पहले मैच में मेजबान यूएई को बुरी तरह हराया। जहां भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम को 57 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद 4.3 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। अब भारत का अगला मैच अपने कड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। यह मैच भी दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक तीन मैच टी20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं। जिनमें से भारत को एक बार ही जीत हासिल हो पायी है, जबकि दो मैचों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। दोनों टीमों के बीच दुबई में आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2022 में एशिया कप के दौरान खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं, भारत सुपर-4 के बाद फाइनल में जगह नहीं बना पाया था। ऐसे में टीम के पास पिछली बार का हिसाब बराबर करने का मौका है।

दुबई में भारत बनाम पाकिस्तान टी20आई मैचों के रिकॉर्ड

भारत बनाम पाकिस्तान (एशिया कप 2022): पाकिस्तान 5 विकेट से जीता

भारत बनाम पाकिस्तान (एशिया कप 2022): भारत 5 विकेट से जीता

भारत बनाम पाकिस्तान (टी20 वर्ल्ड कप 2021): पाकिस्तान 10 विकेट से जीता