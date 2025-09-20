Asia Cup Super 4 schedule: एशिया कप में आज से खेले जाएंगे सुपर 4 के मुक़ाबले; जानिए भारत की कब, किससे होगी भिड़ंत

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup Super-4 schedule: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के मुकाबले आज (20 सितंबर) से खेले जाने हैं। जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों की भिड़ंत होने वाली है। सुपर-4 स्टेज की टॉप दो टीमें फाइनल खेलेंगी। यानी हर एक मैच सभी टीमों के लिए अहम रहने वाला है। जिसकी शुरुआत श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच से होने वाली है। आइये एशिया कप 2025 के सुपर-4 स्टेज के शेड्यूल पर एक नजर डाल लेते हैं-

By Abhimanyu 
Updated Date

एशिया कप 2025 में सुपर-4 में भारत के मैचों का शेड्यूल

21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

एशिया कप 2025 में सुपर 4 का फुल शेड्यूल

20 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी – रात 8:00 बजे

24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका – दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई – रात 8:00 बजे

28 सितंबर: फाइनल- दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई- रात 8:00 बजे

