IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में आज भारत ए और पाकिस्तान ए टीम के बीच भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीमें अपने पहले मैच जीतकर आयी है, जिसमें जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम ने यूएई की टीम को 148 रनों से हराया था। पाकिस्तान ए टीम ने ओमान की टीम को 40 रनों से मात दी थी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंदी देशों के बीच रविवार को खेला जाने वाला मैच रोमांचक होने वाला है। आइये जानते हैं कि भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को भारतीय फैंस कहां देख पाएंगे-

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कब खेला जाएगा?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच रविवार 16 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कहां खेला जाएगा?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच भारतीय समयानुसार रविवार रात 08:00 बजे से शुरू होगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।