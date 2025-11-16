  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में आज भारत ए और पाकिस्तान ए टीम के बीच भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीमें अपने पहले मैच जीतकर आयी है, जिसमें जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम ने यूएई की टीम को 148 रनों से हराया था। पाकिस्तान ए टीम ने ओमान की टीम को 40 रनों से मात दी थी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंदी देशों के बीच रविवार को खेला जाने वाला मैच रोमांचक होने वाला है। आइये जानते हैं कि भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को भारतीय फैंस कहां देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND A vs PAK A Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में आज भारत ए और पाकिस्तान ए टीम के बीच भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीमें अपने पहले मैच जीतकर आयी है, जिसमें जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम ने यूएई की टीम को 148 रनों से हराया था। पाकिस्तान ए टीम ने ओमान की टीम को 40 रनों से मात दी थी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंदी देशों के बीच रविवार को खेला जाने वाला मैच रोमांचक होने वाला है। आइये जानते हैं कि भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को भारतीय फैंस कहां देख पाएंगे-

पढ़ें :- IND vs UAE: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कब खेला जाएगा? 

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच रविवार 16 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कहां खेला जाएगा?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- Video- Hong Kong Sixes जीतने के बाद PAK ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी कराई घनघोर बेइज्जती, पूरी दुनिया में उड़ रही खिल्ली

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच भारतीय समयानुसार रविवार रात 08:00 बजे से शुरू होगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया? 

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND A vs PAK A: भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

पढ़ें :- रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच जायसवाल को लेकर हुई लंबी चर्चा

भारत ए बनाम पाकिस्तान ए, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत-पाकिस्तान की होगी...

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद टेस्ट जीत से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर

WTC Points Table Update: साउथ अफ्रीका की भारत में 15 साल बाद...

कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीता मैच

कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, साउथ अफ्रीका ने 30 रनों...

IPL 2026 Full Retention List: आईपीएल 2026 से पहले किस टीम ने कितने प्लेयर की रिटेन, यहां देखें- पूरी लिस्ट

IPL 2026 Full Retention List: आईपीएल 2026 से पहले किस टीम ने...

IND vs SA: साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमटी, भारत को मिला 124 रनों का लक्ष्य

IND vs SA: साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमटी,...

भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट से हुए बाहर

भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट से...