IND vs PAK: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ​लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारतीय टीम करेगी गेंदबाजी

IND vs PAK: एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए उतरेगी। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। वहीं, भारतीय टीम गेंदबाजी करेगी।