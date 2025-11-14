IND vs SA 1st Test Stumps: पहले दिन का खेल हुआ खत्म, स्टंप्स तक भारत का स्कोर- 37/1

IND vs SA 1st Test Stumps: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज (14 नवंबर) से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने उनकी पहली पारी 159 रनों पर समेट दी है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं और साउथ अफ्रीका पहली पारी में अभी भी 122 रन आगे है।

पहले दिन साउथ अफ्रीका ने 57 रन पर 0 विकेट गंवाए थे और वह अस्थिर उछाल वाली पिच पर महत्वपूर्ण टॉस जीतकर शानदार प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन 102 रन और 10 विकेट के बाद भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। मेहमान टीम के सलामी बल्लेबाजों ने सकारात्मक शुरुआत की, रिकल्टन ने शानदार शुरुआत की, जबकि मार्करम ने अपना खाता खोलने के लिए 23 गेंदें लीं, लेकिन इसके बाद बाउंड्री से भरे स्कोरिंग शॉट्स का सिलसिला चला। बुमराह ने पहला स्पैल लंबा फेंका और आखिरकार उन्हें अपने 6वें ओवर में पुरस्कृत किया गया – एक के बाद एक और मेहमान टीम ने कुछ ही समय में दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया, ऐसा ही बावुमा ने अपने वापसी वाले टेस्ट में किया। 71/3 के स्कोर पर, पहले घंटे की कड़ी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन मुल्डर, डी ज़ोरज़ी और काइल वेरिन – सभी ने शुरुआत की और सभी लगभग एक ही अंदाज में आउट हुए।

ट्रिस्टन स्टब्स ने निचले क्रम को संभालने की कोशिश की, लेकिन चाय के बाद बुमराह के वापस लौटने और आखिरी दो विकेट झटकने के कारण वे पूरी तरह से असफल रहे। मार्करम के 31 रन सर्वोच्च स्कोर रहे और इससे ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं जीते जा सकते। जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, कुलदीप भी बेहतरीन रहे, मोहम्मद सिराज का दिन थोड़ा खराब रहा, लेकिन उन्होंने भी एक ओवर में दो विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। उछाल में उतार-चढ़ाव रहा है और यह बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है, लेकिन यह 159 रनों पर ऑल आउट होने वाली पिच भी नहीं है।

मेहमान टीम को पहली पारी में आउट करने के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने सावधानीपूर्वक शुरुआत की, लेकिन मार्को यानसन ने 18 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका दिया। जायसवाल 12 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। इसके बाद राहुल ने वाशिंगटन सुंदर के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने धीमी बल्लेबाजी की। हालांकि, जायसवाल के बाद कोई विकेट नहीं गिरा। स्टंप्स की घोषणा तक भारत ने 20 ओवर खेलकर 37 रन बना लिए थे। राहुल 59 गेंदों में 13 रन और वाशिंगटन 38 गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद लौटे।