IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे मैच

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज (11 दिसंबर) भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। मंगलवार को खेले गए पहले मैच में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 101 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में मेजबान टीम 2-0 से बनाने मैदान में उतरेगी, जबकि साउथ अफ्रीका पिछली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच मंगलवार 11 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।