  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे मैच

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे मैच

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज (11 दिसंबर) भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। मंगलवार को खेले गए पहले मैच में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 101 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में मेजबान टीम 2-0 से बनाने मैदान में उतरेगी, जबकि साउथ अफ्रीका पिछली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज (11 दिसंबर) भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। मंगलवार को खेले गए पहले मैच में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 101 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। ऐसे में मेजबान टीम 2-0 से बनाने मैदान में उतरेगी, जबकि साउथ अफ्रीका पिछली हार का हिसाब बराबर करना चाहेगी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या है पूरा मामला

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच मंगलवार 11 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs SA: पहले टी20 में अर्शदीप और संजू को मौका मिलना मुश्किल! जानें- कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

पढ़ें :- IND vs SA 1st T20I: आज से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी टी20आई सीरीज; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे पहला मैच

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां लाइव देख पाएंगे मैच

IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज दूसरे टी20 में साउथ...

पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर और बैटिंग कोच

पूर्व भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक बने हंड्रेड टीम लंदन स्पिरिट के मेंटर...

Video-हार्दिक पांड्या के वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का रिएक्शन,लिखा-

Video-हार्दिक पांड्या के वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का रिएक्शन,लिखा- "तुम्हारे...

ICC ODI Ranking: रोहित-कोहली के बीच छिड़ी नंबर-1 की लड़ाई, अब सिर्फ 9 रेटिंग का रह गया अंतर

ICC ODI Ranking: रोहित-कोहली के बीच छिड़ी नंबर-1 की लड़ाई, अब सिर्फ...

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए...

संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या है पूरा मामला

संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या...