IND vs SA 2nd Test: आज से गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 2nd Test Live Streaming: आज (22 नवंबर) से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा व आखिरी मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस मैच में मेजबान टीम की साख दांव पर होगी, क्योंकि टीम सीरीज में 1-0 से पीछे है। ऐसे में सीरीज बचाने के साथ-साथ उन्हें घर पर क्लीन स्वीप के खतरे को भी टालना है। इस मैच में भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत संभालेंगे। वहीं, नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के चलते पहले ही बाहर हो चुके हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- IND vs SA: बीसीसीआई ने शुभमन गिल को किया रिलीज, दूसरे टेस्ट में पंत संभालेंगे टीम की कमान

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच शनिवार 22 नवंबर 2025 से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs SA Pitch Report: गुवाहाटी टेस्ट में कैसा रहेगा पिच का मूड और किसको मिलेगी मदद? जानें- सब कुछ

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच के लिए टॉस के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, सुबह 08:30 बजे से होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार, सुबह 09:30 बजे से शुरू होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां होगा?

पढ़ें :- 'गौतम गंभीर की आलोचना कभी-कभी एजेंडा लगती है...' बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने हेड कोच का किया बचाव

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारतीय फैंस के लिए भारत बनाम साउथ अफ्रीका, दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

