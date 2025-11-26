IND vs SA: कप्तान पंत समेत आधी टीम इंडिया लौटी पवेलियन, शर्मनाक हार और क्लीन स्वीप का खतरा मंडराया

IND vs SA 2nd Test Day 5: गुवाहाटी टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। टीम ने पहले सत्र में अपने तीन अहम विकेट गंवा दिये हैं। टी-ब्रेक तक टीम का स्कोर- 90/5 रहा। अभी भी दो सत्र का खेल बाकी है और टीम को कम से कम 60 ओवर खेलने होंगे। इस मैच को अगर भारत ड्रॉ कराने में सफल रहता है तो वह क्लीन स्वीप से खुद को बचा पाएंगे। हालांकि, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी सामने मेजबान टीम के बाकी बल्लेबाज कब तक टिके रहेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा।

साउथ अफ्रीका ने पहले सेशन में तीन विकेट लिए और तीनों साइमन हार्मर के खाते में गए जो काफी शानदार रहे हैं। फ्लाइट, चालाकी और स्पीड और ट्रैजेक्टरी में हल्के बदलाव में उनका एक मास्टरक्लास प्रदर्शन रहा। साथ ही, वह जो ट्रिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है। और भारत के पास उनके खिलाफ ज्यादा जवाब नहीं हैं। भारत के बल्लेबाजों को इस ऑफ स्पिनर ने चारों तरफ से घेर लिया है। असल में, यह सेशन भारत के लिए और भी बुरा हो सकता था अगर जैनसेन ने सुदर्शन की गेंद पर किनारा लगने पर ओवरस्टेप न किया होता। तब से वह टिके रहे और 14 रन बनाने के लिए 138 गेंदें खेलीं। दूसरी छोर पर रविंद्र जडेजा 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की चौथी इनिंग में इंडिया ने सबसे ज़्यादा 96.2 ओवर बैटिंग की है, जो 2001 में गकेबरहा में हुआ था। उन्होंने वह गेम 206/3 (टारगेट: 395) पर खत्म करके बचाया था, जिसमें राहुल द्रविड़ और दीप दासगुप्ता ने इनिंग के पहले ओवर में एक विकेट गंवाने के बाद 83.2 ओवर में 171 रन जोड़े थे। 1980 के बाद से इंडिया ने होम टेस्ट में चौथी इनिंग में सबसे ज़्यादा बैटिंग 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रन के सफल चेज़ के दौरान की थी – 98.3 ओवर।