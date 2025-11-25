साउथ अफ्रीका ने घोषित की दूसरी पारी, भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्य

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 स्कोर पर घोषित कर दी है। जिसके बाद भारत को सीरीज बचाने और क्लीन स्वीप से बचने के लिए 549 रनों का विशाल लक्ष्य मिला है। जिसे हासिल करने के लिए अब किसी चमत्कार की ही जरूरत है।

चौथे दिन के तीसरे सत्र के 18 ओवर के खेल से पहले साउथ अफ्रीका ने अपनी पारी घोषित कर दी। ट्रिस्टन स्टब्स सबसे ज्यादा 94 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद पारी घोषित कर दी गयी। यहां सिर्फ़ दो नतीजे दिख रहे हैं – साउथ अफ्रीका की जीत और ड्रॉ। डेल स्टेन ने ऑन एयर अंदाज़ा लगाया कि भारत शायद इस लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश भी न करे। जडेजा के लिए चार विकेट अपने नाम किए, लेकिन इस गेम में साउथ अफ्रीका मीलों आगे है। 549 का बड़ा टारगेट रखा गया है और साउथ अफ्रीका सीरीज़ जीतने की राह पर है।

यह सिर्फ़ दूसरी बार है जब भारत को घरेलू टेस्ट में 500 से ज़्यादा का टारगेट दिया गया है, इससे पहले 2004 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 543 रन का टारगेट दिया था। वह मैच वे 342 रन से हार गए थे, जो रनों के हिसाब से उनकी सबसे बड़ी हार है। 21वीं सदी में सिर्फ़ एक बार भारत ने टेस्ट मैच बचाने के लिए चौथी पारी में 100 से ज़्यादा ओवर बैटिंग की है – 2021 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (131 ओवर)।