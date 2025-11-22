IND vs SA 2nd Test Live: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत के प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA 2nd Test Live: आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं, भारतीय टीम दो बदलावों के साथ मैदान पर उतरी है। जिसमें शुभमन गिल की जगह साई सुदर्शन और अक्षर पटेल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है।

गुवाहाटी टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेट कीपर), मार्को जेनसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज

इंडिया (प्लेइंग XI): केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

