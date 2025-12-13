IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10 टी20आई मैच, जानें- टीम इंडिया का कैसा है रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd T20I: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कल यानी 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उनकी कोशिश सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाने की होगी। अभी यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तीसरे टी20आई से पहले धर्मशाला टी20आई रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 2015 से 2022 के बीच कुल 10 टी20आई मैच खेला जा चुके हैं। इस दौरान भारत ने केवल तीन ही मैच खेले हैं, जिनमें से दो मैचों में मेजबान टीम को जीत मिली है। जबकि, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैदान में पहला टी20आई मैच में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। जिसमें साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। अफ्रीकी टीम का इस मैदान पर वह आखिरी टी20आई मैच था। अब एक बार फिर दोनों टीमें इस मैदान पर आमने-सामने होंगी।

धर्मशाला में टी20आई के मैचों का रिकॉर्ड

पहली पारी का हाईस्कोर: 199/5 भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ

पहली पारी का सबसे छोटा स्कोर: 59/5 (6.0 ओवर गेम) नीदरलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ और 142/8 (20 ओवर गेम) न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ

दूसरी पारी का सबसे बड़ा स्कोर: 200/3 साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ

दूसरी पारी का सबसे छोटा स्कोर: 47/7 (6.0 ओवर गेम) आयरलैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ और 134/9 (20 ओवर गेम) ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ

सफल रनचेज़: 4 मैच

सफल डिफेंड: 4 मैच

बेनतीजा: 2 मैच

सबसे बड़ा रनचेज़: 199/5 साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ

सबसे छोटा स्कोर डिफेंड: 59/5 (6.0 ओवर गेम) आयरलैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ और 134/9 (20 ओवर गेम) ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ