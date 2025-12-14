  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज (14 दिसंबर) शाम भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच धर्मशाला में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उनकी कोशिश सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाने की होगी। अभी यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज (14 दिसंबर) शाम भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच धर्मशाला में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उनकी कोशिश सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाने की होगी। अभी यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10 टी20आई मैच, जानें- टीम इंडिया का कैसा है रिकॉर्ड

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच रविवार 14 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

पढ़ें :- पहले टी20 मैच में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा...

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10 टी20आई मैच, जानें- टीम इंडिया का कैसा है रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अब तक खेले गए 10...

U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया विजयी आगाज ,वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया

U19 Asia Cup : भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप में किया...

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में 14 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त...

Under 19 Asia Cup 2025 : वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे मैच में...

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन...

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां,...