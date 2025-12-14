IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज धर्मशाला में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs SA 3rd T20I Live Streaming: आज (14 दिसंबर) शाम भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच धर्मशाला में खेला जाना है। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि उनकी कोशिश सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाने की होगी। अभी यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच रविवार 14 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे होगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20आई मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:00 बजे से खेला जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच को किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरे टी20आई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, टी20आई सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।