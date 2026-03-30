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“कहानियां मत बनाइए…” सूर्यकुमार को लेकर कोच जयवर्धने का साफ बयान

मुंबई इंडियंस के पहले आईपीएल मैच में सूर्यकुमार यादव को ‘इंपैक्ट सब’ के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर टीम के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने साफ प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अनावश्यक कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है।

By हर्ष गौतम 
Updated Date

IPL- 2026:  मुंबई इंडियंस के पहले आईपीएल मैच में सूर्यकुमार यादव को ‘इंपैक्ट सब’ के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर टीम के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने साफ प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अनावश्यक कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने फील्डिंग नहीं की और सिर्फ बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों में 16 रन बनाए। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया।

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मैच के बाद जब जयवर्धने से पूछा गया कि क्या सूर्यकुमार को आगे भी ‘इंपैक्ट सब’ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि कोई अवांछित कहानी नहीं बनाई जाएगी। टीम खुश है और उसे अतिरिक्त ब्रेक दिया गया था, जिसकी उसे जरूरत थी।” उन्होंने आगे बताया कि सूर्यकुमार को हल्की जकड़न थी, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें फील्डिंग से दूर रखा गया। “वह फील्डिंग के लिए तैयार था, लेकिन हमने उसे आराम देने का फैसला किया। अगले मैच से पहले पांच दिन का गैप है, इसलिए हम उसे पूरी तरह फिट रखना चाहते हैं,” जयवर्धने ने कहा।

कोच ने यह भी साफ किया कि टीम के अहम खिलाड़ी को लेकर ऐसे फैसले पूरी सोच-समझ के साथ लिए जाते हैं और इसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच हारने का सिलसिला भी तोड़ दिया। टीम ने 221 रनों का बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया, जिसमें रोहित शर्मा (78 रन) और रियान रिकेलटन (81 रन) की शानदार पारियों का अहम योगदान रहा।

जयवर्धने ने मैच के बाद कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, हालांकि उन्हें लगा कि विपक्ष ने 20 रन ज्यादा बना लिए थे। लेकिन जिस तरह से रोहित और रियान ने बल्लेबाजी की, उससे टीम की जीत आसान हो गई। कुल मिलाकर, कोच ने साफ कर दिया है कि सूर्यकुमार यादव को लेकर किसी तरह की चिंता या विवाद की जरूरत नहीं है और टीम पूरी तरह संतुलित नजर आ रही है।

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