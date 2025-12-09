IND vs SA: पहले टी20 में अर्शदीप और संजू को मौका मिलना मुश्किल! जानें- कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs SA 1st T20I Playing 11: आज (9 दिसंबर) से भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20आई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर यह सीरीज काफी अहम है। जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20आई मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कटक में खेला जाना है। आइये पहले टी20आई मैच की संभावित प्लेईंग इलेवन के बारे में जान लेते हैं-

कटक के बाराबती स्टेडियम में आज शाम खेले जाने वाले पहले टी20आई के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी फिट हैं, लेकिन टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़ी उलझन है, जिन्हें रविवार शाम को नेट्स पर बॉलिंग करते समय दिक्कत हुई थी। शुभमन गिल के अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने से, संजू सैमसन के लिए अंतिम XI में जगह मिलना मुश्किल है। शिवम दुबे तीसरे पेसर होंगे, जिसका मतलब है कि अर्शदीप सिंह बाहर बैठ सकते हैं।

दूसरी तरफ, एडेन मार्कराम T20Is के लिए साउथ अफ़्रीका के कप्तान के तौर पर वापस आ गए हैं। वह क्विंटन डी कॉक के साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं, जबकि यह देखना बाकी है कि टोनी डी ज़ोरज़ी, जिन्हें दूसरे ODI में चोट लगी थी, ठीक से ठीक हुए हैं या नहीं। डेविड मिलर के साथ डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर कोर बनाएंगे, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज़ों में, एनरिक नॉर्टजे भारत के ख़िलाफ़ 2024 T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल के बाद अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार हैं।

पहले टी20आई के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

भारत की संभावित XI: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

साउथ अफ्रीका की संभावित XI: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे।