IND vs SA Day 2 Lunch Break: लड़खड़ाई भारतीय पारी, पहले सत्र में वाशिंगटन-राहुल के बाद पंत पवेलियन लौटे

IND vs SA Day 2 Lunch Break: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। मेजबान टीम के लिए दूसरे दिन का पहला सत्र उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि टीम ने अपने तीन प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 138/4 है। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 21 रन अभी भी आगे है।
IND vs SA Day 2 Lunch Break: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। मेजबान टीम के लिए दूसरे दिन का पहला सत्र उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि टीम ने अपने तीन प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। लंच ब्रेक तक भारत का स्कोर- 138/4 है। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 21 रन अभी भी आगे है। ध्रुव जुरेल (5 रन) और रवीन्द्र जड़ेजा (11 रन) नाबाद हैं।
ड्रिंक्स के बाद का दूसरा घंटा हर मिनट रोमांच से भरा था जब हार्मर को मैदान पर उतारा गया। तभी से कुछ बदलाव होने लगे और पिच नियमित रूप से खराब व्यवहार करने लगी। पहला घंटा बिना किसी समस्या के बीतने के बाद, वाशिंगटन को आज सुबह हार्मर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर एक शानदार गेंदबाज़ी का शिकार बना दिया। यह अंत की ओर से था जिसने इस टेस्ट में गेंदबाजों के लिए काफी विविधता और सहायता प्रदान की है, और ऑफ स्पिनर ने इसका खूबसूरती से फायदा उठाया।
राहुल का विकेट लेकर महाराज जल्द ही अपनी लय में आ गए। भारत को जल्द ही चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत का एहसास हो गया और उनके पास ऋषभ पंत के रूप में एक उपयुक्त खिलाड़ी मौजूद था, जिन्होंने स्पिनरों पर आक्रमण की कमान संभाली। हालाँकि, यह लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि तेज गेंदबाज़ में बदलाव दक्षिण अफ्रीका के लिए तुरंत कारगर साबित हुआ।