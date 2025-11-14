IND vs UAE: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई से भिड़ेगा भारत; जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

  1. हिन्दी समाचार
IND A vs UAE Asia Cup Rising Stars 2025: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट की आज (14 नवंबर) से हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान ए और ओमान के बीच खेला जा रहा है, जबकि दूसरा मैच शाम को खेला जाएगा। जिसमें जितेश शर्मा की अगुवाई वाली भारत ए टीम का मुकाबला यूएई से होना है। आइये जानते हैं कि भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को भारतीय फैंस कहां देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND A vs UAE: भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कब खेला जाएगा? 

भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND A vs UAE: भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच कहां खेला जाएगा?

भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND A vs UAE: भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच भारतीय समयानुसार शुक्रवार शाम 05:00 बजे से शुरू होगा।

IND A vs UAE: भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का किस टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया? 

भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

IND A vs UAE: भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी? 

भारत ए बनाम यूएई, एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 ग्रुप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

