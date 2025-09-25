  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs WI Test Series Schedule, Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से लेकर स्ट्रीमिंग तक, चेक करें पूरी डिटेल्स

IND vs WI Test Series Schedule, Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से लेकर स्ट्रीमिंग तक, चेक करें पूरी डिटेल्स

IND vs WI Test Series Schedule, Live Streaming: बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया गया है, उनकी जगह पर रविंद्र जड़ेजा टीम के उपकप्तान होंगे। इसके अलावा, देवदत्त पडिक्कल और अक्षर पटेल भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र के नजरिए से दो मैचों की यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। आइये भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के शेड्यूल, फुल स्क्वाड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत तमाम डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं- 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs WI Test Series Schedule, Live Streaming: बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया गया है, उनकी जगह पर रविंद्र जड़ेजा टीम के उपकप्तान होंगे। इसके अलावा, देवदत्त पडिक्कल और अक्षर पटेल भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र के नजरिए से दो मैचों की यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। आइये भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के शेड्यूल, फुल स्क्वाड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत तमाम डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

पढ़ें :- BCCI ने टीम इंडिया का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर

भारत बनाम वेस्टइंडीज, टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट: 02-06 अक्टूबर 2025, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद (सुबह 9:30 बजे IST)

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट: 10-14 अक्टूबर 2025, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली (सुबह 9:30 बजे IST)

भारत बनाम वेस्टइंडीज, टेस्ट सीरीज की फुल स्क्वाड

पढ़ें :- श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ी कप्तानी, जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह

भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रविंद्र जड़ेजा ( उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन (विकेट कीपर)।

वेस्टइंडीज स्क्वाड: रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स।

टेस्ट सीरीज का भारत में लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का भारत में लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (अंग्रेजी और हिंदी कमेंट्री) पर किया जाएगा। दोनों टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+ हॉटस्टार (ऐप/वेबसाइट) पर उपलब्ध होगी।

पढ़ें :- IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

R Ashwin BBL: आर अश्विन ने बीबीएल की इस टीम के साथ किया करार, आईपीएल से लिया था संन्यास

R Ashwin BBL: आर अश्विन ने बीबीएल की इस टीम के साथ...

IND vs WI Test Series Schedule, Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से लेकर स्ट्रीमिंग तक, चेक करें पूरी डिटेल्स

IND vs WI Test Series Schedule, Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज...

करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म? वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से किए गए ड्रॉप

करुण नायर का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म? वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज...

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, जडेजा बनें उपकप्तान

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए...

शशि थरूर बोले- अगर मैच खेल रहे हैं तो PAK खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाना चाहिए था...कारगिल युद्ध में ऐसा हुआ

शशि थरूर बोले- अगर मैच खेल रहे हैं तो PAK खिलाड़ियों से...

श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से लिया ब्रेक, हाल ही में उन्होने करवाई थी पीठ की सर्जरी

श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद वाले क्रिकेट से लिया ब्रेक, हाल ही...