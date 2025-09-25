IND vs WI Test Series Schedule, Streaming: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल से लेकर स्ट्रीमिंग तक, चेक करें पूरी डिटेल्स

IND vs WI Test Series Schedule, Live Streaming: बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया गया है, उनकी जगह पर रविंद्र जड़ेजा टीम के उपकप्तान होंगे। इसके अलावा, देवदत्त पडिक्कल और अक्षर पटेल भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र के नजरिए से दो मैचों की यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। आइये भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के शेड्यूल, फुल स्क्वाड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत तमाम डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-
भारत बनाम वेस्टइंडीज, टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट: 02-06 अक्टूबर 2025, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद (सुबह 9:30 बजे IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट: 10-14 अक्टूबर 2025, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली (सुबह 9:30 बजे IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज, टेस्ट सीरीज की फुल स्क्वाड
भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रविंद्र जड़ेजा ( उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन (विकेट कीपर)।
वेस्टइंडीज स्क्वाड: रोस्टन चेज़ (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाज़े, जॉन कैंपबेल, टेगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स।
टेस्ट सीरीज का भारत में लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग
भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का भारत में लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (अंग्रेजी और हिंदी कमेंट्री) पर किया जाएगा। दोनों टेस्ट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिज़्नी+ हॉटस्टार (ऐप/वेबसाइट) पर उपलब्ध होगी।