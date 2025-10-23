IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने उतरेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा वनडे

IND vs AUS 2nd ODI Time-Date, Live Streaming: आज 23 अक्टूबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है। यह मैच सीरीज डिसाइडर साबित हो सकता है, क्योंकि पर्थ में 7 विकेट से मिली हार के बाद भारत इस सीरीज में 0-1 से पीछे हैं। ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम सीरीज 1-1 से बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइये जानते हैं कि भारतीय फैंस ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरे वनडे को कैसे और कहां लाइव देख सकेंगे-

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच, गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच, एडिलेड ओवल में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय समयानुसार, सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा। इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां किया जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।