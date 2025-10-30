  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 रनों का लक्ष्य, लिचफील्ड ने सेमीफाइनल में जड़ा शतक

IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 रनों का लक्ष्य, लिचफील्ड ने सेमीफाइनल में जड़ा शतक

ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने फोएबे लिचफील्ड (Phoebe Litchfield) के शतक और एलिस पैरी तथा एश्ले गार्डनर के अर्धशतकों की मदद से भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में 339 रनों का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसकी पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हो गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने फोएबे लिचफील्ड (Phoebe Litchfield) के शतक और एलिस पैरी तथा एश्ले गार्डनर के अर्धशतकों की मदद से भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में 339 रनों का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसकी पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हो गई। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए लिचफील्ड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है। लिचफील्ड और पैरी के बीच दूसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी हुई।

पढ़ें :- IND W vs AUS W Semifinal Live: ऑस्ट्रेलिया पर हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगा भारत, मंधाना-शेफाली पर रहेंगी नजरें

लिचफील्ड और पैरी जब तक क्रीज पर थी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 से अधिक जाएगा, लेकिन अमनजोत ने लिचफील्ड को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। लिचफील्ड 119 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद पैरी ने मोर्चा संभाला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को श्री चरणी ने बेथ मूनी (24) और एनाबेल सदरलैंड (3) के रूप में दो झटके दिए। इसके बाद राधा यादव ने पैरी की पारी का अंत किया जो 77 रन बनाकर आउट हुईं।

ताहिला मैक्ग्रा (Tahlia McGrath) इस मैच में कुछ खास नहीं कर सकीं और 12 रन बनाकर रन आउट हो गईं, लेकिन एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) ने अंत में तेज तर्रार पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 के पार पहुंचा। गार्डनर 63 रन बनाकर रन आउट हो गईं। दीप्ति शर्मा ने फिर आखिरी ओवर में अलाना किंग (4) और सोफी मोलिन्यूक्स को खाता खोले बिना आउट किया। दीप्ति हैट्रिक पूरी नहीं कर सकीं, लेकिन किम गार्थ (17) रन आउट हो गईं जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी। भारत के लिए श्री चरण और दीप्ति शर्मा को दो-दो विकेट मिले, जबकि अमनजोत कौर, क्रांति गौड़ और राधा यादव को एक-एक विकेट मिला।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया 339 रनों का लक्ष्य, लिचफील्ड ने सेमीफाइनल में जड़ा शतक

IND W vs AUS W Semifinal Live : ऑस्ट्रेलिया ने भारत को...

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने रचा इतिहास

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड...

IND W vs AUS W Semifinal Live: ऑस्ट्रेलिया पर हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगा भारत, मंधाना-शेफाली पर रहेंगी नजरें

IND W vs AUS W Semifinal Live: ऑस्ट्रेलिया पर हर हाल में...

ODI World Cup 2025 Semifinal : दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया 320 रनों का लक्ष्य, लाउरा ने खेली कप्तानी पारी

ODI World Cup 2025 Semifinal : दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया...

IND vs AUS 1st T20 : भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश से धुला, कप्तान सूर्या ने बनाया खास रिकॉर्ड

IND vs AUS 1st T20 : भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश...

रोहित शर्मा फ्लावर नहीं फायर हैं...,ICC वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1 वनडे बल्‍लेबाज बने, कप्‍तान शुभमन गिल की बादशाहत खत्‍म

रोहित शर्मा फ्लावर नहीं फायर हैं...,ICC वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर-1...