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IND-W vs SA-W T20 WC : आज विमेंस टी20 वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां खेला जाएगा लाइव मैच

IND-W vs SA- T20 WC : आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज एक अहम मैच खेला जाना है। जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच सेमीफाइनल की दौड़ के नजरिए से काफी अहम है। अगर भारत इस मैच में जीत दर्ज करता है तो वह अलग स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन, साउथ अफ्रीका की चुनौती आसान नहीं होने वाली है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब और कहां देख पाएंगे-

By Abhimanyu 
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IND-W vs SA- T20 WC : आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज एक अहम मैच खेला जाना है। जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच सेमीफाइनल की दौड़ के नजरिए से काफी अहम है। अगर भारत इस मैच में जीत दर्ज करता है तो वह अलग स्टेज में पहुंच जाएगा। लेकिन, साउथ अफ्रीका की चुनौती आसान नहीं होने वाली है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब और कहां देख पाएंगे-

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IND-W vs SA-W : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच कब है?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच रविवार (21 जून) को खेला जाएगा।

IND-W vs SA-W : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच शाम 7:00 बजे (IST) शुरू होगा।

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IND-W vs SA-W : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच कहाँ खेला जाएगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

IND-W vs SA-W : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच का प्रसारण किस टीवी चैनल पर होगा?

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

IND-W vs SA-W : भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख सकते हैं?

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भारत बनाम साउथ अफ्रीका, विमेंस T20 वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी।

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