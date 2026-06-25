  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत, सेमी-फाइनल की उम्मीदें रहेंगी जिंदा

IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत, सेमी-फाइनल की उम्मीदें रहेंगी जिंदा

IND-W vs BAN-W T20 World Cup Match: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत को हर हाल में जीत की दरकार होगी। जिसमें उन्हें मैनचेस्टर में बांग्लादेश से भिड़ना है। एक हार भारतीय टीम को सेमी-फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है, जबकि जीत उन्हें टूर्नामेंट में बनाए रखेगी। बांग्लादेश पर भी यही बात लागू होती है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

By Abhimanyu 
Updated Date

IND-W vs BAN-W T20 World Cup Match: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत को हर हाल में जीत की दरकार होगी। जिसमें उन्हें मैनचेस्टर में बांग्लादेश से भिड़ना है। एक हार भारतीय टीम को सेमी-फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है, जबकि जीत उन्हें टूर्नामेंट में बनाए रखेगी। बांग्लादेश पर भी यही बात लागू होती है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

पढ़ें :- IND-W vs SA-W T20 WC : आज विमेंस टी20 वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां खेला जाएगा लाइव मैच

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कब होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 गुरुवार, 25 जून को शुरू होगा।

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कहाँ होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा।

पढ़ें :- टीम इंडिया को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच लगा बड़ा झटका, स्टार ऑल राउंडर हुईं टूर्नामेंट से बाहर

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कितने बजे शुरू होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 शाम 7 बजे (IST) शुरू होगा। मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा।

भारत में भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 टीवी पर कहाँ देख सकते हैं?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत में भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कैसे देख सकते हैं?

पढ़ें :- TIME की प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में न विराट , न सूर्यकुमार, इस भारतीय खिलाड़ी को मिला सम्मान

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 भारत में JioStar वेबसाइट और ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वैभव सूर्यवंशी सीनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे ड्रेसिंग रूम, UK दौरे पर होगी अलग व्यवस्था

वैभव सूर्यवंशी सीनियर खिलाड़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे ड्रेसिंग रूम, UK...

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने रचाई शादी, काशी में हुई भव्य समारोह की चर्चा

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने रचाई शादी, काशी में...

IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत, सेमी-फाइनल की उम्मीदें रहेंगी जिंदा

IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर...

ICC Rankings Update : शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में रोहित-कोहली को छोड़ा पीछे, कप्तान नंबर-1 बनने के बेहद करीब

ICC Rankings Update : शुभमन गिल ने वनडे रैंकिंग में रोहित-कोहली को...

IND vs IRE : जियो हॉटस्टार नहीं... इस ऐप पर लाइव देख पाएंगे भारत बनाम आयरलैंड टी20, नोट कर लें डेट-टाइम और स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

IND vs IRE : जियो हॉटस्टार नहीं... इस ऐप पर लाइव देख...

अचानक टीम इंडिया में हुई नए नवेले खिलाड़ी की एंट्री, श्रीलंका ए खिलाफ किया था शानदार प्रदर्शन

अचानक टीम इंडिया में हुई नए नवेले खिलाड़ी की एंट्री, श्रीलंका ए...