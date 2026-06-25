IND-W vs BAN-W : आज टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत, सेमी-फाइनल की उम्मीदें रहेंगी जिंदा

IND-W vs BAN-W T20 World Cup Match: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत को हर हाल में जीत की दरकार होगी। जिसमें उन्हें मैनचेस्टर में बांग्लादेश से भिड़ना है। एक हार भारतीय टीम को सेमी-फाइनल की रेस से बाहर कर सकती है, जबकि जीत उन्हें टूर्नामेंट में बनाए रखेगी। बांग्लादेश पर भी यही बात लागू होती है। आइये जानते हैं कि भारत बनाम बांग्लादेश, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कब होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 गुरुवार, 25 जून को शुरू होगा।

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कहाँ होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कितने बजे शुरू होगा?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 शाम 7 बजे (IST) शुरू होगा। मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा।

भारत में भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 टीवी पर कहाँ देख सकते हैं?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा।

भारत में भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 कैसे देख सकते हैं?

भारत महिला बनाम बांग्लादेश महिला ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 भारत में JioStar वेबसाइट और ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।