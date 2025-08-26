इंडिया गठबंधन के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, बोले-संविधान को दी जा रही है चुनौती, देश में लोकतंत्र हुआ कमजोर

लखनऊ। इंडिया गठबंधन के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी (India Alliance’s Vice Presidential candidate B Sudarshan Reddy) मंगलवार को लखनऊ पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party National President Akhilesh Yadav), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय (Indian National Congress UP unit President Ajay Rai), जसवंतनगर से विधायक और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव (Jaswantnagar MLA and SP leader Shivpal Singh Yadav) समेत अन्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) से साथ मीडिया को संबोधित करते हुए समर्थन के लिए आभार जताया।

बी. सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) ने कहा कि मुझे सभी दलों से समर्थन मिल रहा है। सपा के सभी सांसदों ने हमारा समर्थन किया है। मुझे मालूम है कि INDIA ब्लॉक और जो इंडिया ब्लॉक में नहीं भी हैं वो भी साथ देने आ रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के ज्यादातर सांसद हमारे साथ हों। संविधान को चुनौती दी जा रही है। देश में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ जैसे शब्दों को लेकर चल रही बहस पर भी राय रखी।

बी. सुदर्शन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) की ओर से नक्सलवाद समर्थक कहे जाने पर भी जवाब दिया। इस दौरान बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। नेता जी के साथ बहुत कुछ सीखा लेकिन हिंदी में भाषण देना नहीं सीख पाया। मैं हमेशा कोशिश करता हूं और वो कोशिश जारी रहेगी।