  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. India car sales Nov 2025 : नवंबर में कार सेल में टॉप पर रही ये कंपनी ,  जानें टाप थ्री

India car sales Nov 2025 : नवंबर में कार सेल में टॉप पर रही ये कंपनी ,  जानें टाप थ्री

भारत के यात्री वाहन बाजार ने नवंबर 2025 में अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखी, और अधिकांश प्रमुख निर्माताओं ने साल-दर-साल मजबूत वृद्धि दर्ज की।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India car sales Nov 2025 : नवंबर में कार सेल में टॉप पर रही ये कंपनी ,  जानें टाप थ्री

India car sales Nov 2025 : नवंबर में कार सेल में टॉप...

VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की 7- सीटर MPV “लिमो ग्रीन”, जानिए पावर और कीमत

VinFast Limo Green MPV :  फ़रवरी 2026 में लान्च होगी विनफ़ास्ट की...

Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara , जानें कीमत और खासियत

Maruti e Vitara :  कल लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार...

Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग हुई आसान

Himalayan 450 :  हिमालयन 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च , ऑफ-रोडिंग...

New Kia Seltos : नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा , जानें क्या कुछ मिलेगा बदलाव

New Kia Seltos : नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा...

 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय बाजार में लांच,जानें इंजन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

 2025 Ducati Streetfighter V2 : डुकाटी की 2025 स्ट्रीट फाइटर V2 भारतीय...