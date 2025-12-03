India car sales Nov 2025 : नवंबर में कार सेल में टॉप पर रही ये कंपनी ,  जानें टाप थ्री

India car sales Nov 2025 : भारत के यात्री वाहन बाजार ने नवंबर 2025 में अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखी, और अधिकांश प्रमुख निर्माताओं ने साल-दर-साल मजबूत वृद्धि दर्ज की। नवंबर 2025 में भारतीय पैसेंजर कार बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। नवंबर में गाड़ियों की जबरदस्त बिक्री हुई है। इंडियन कार मार्केट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोगों का भरोसा अब भी मजबूती पर टिका हुआ है। मारुति सुजुकी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी, जबकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बिक्री चार्ट पर अगले दो स्थान हासिल किए। पिछले महीने प्रत्येक ओईएम के प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं।

मारुति सुजुकी

Maruti Suzuki ने नवंबर 2025 में अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री की। कंपनी ने कुल 2,29,021 गाड़ियां बेचीं। इसमें देश के बाजार में 1,74,593 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि 8,371 गाड़ियां दूसरी कंपनियों को सप्लाई की गईं। इसके अलावा 5,057 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गई हैं।

टाटा मोटर्स

इधर Tata Motors ने भी नवंबर में शानदार परफॉर्मेंस दी। इस महीने कंपनी की कुल बिक्री 59,199 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 26 परसेंट ज्यादा है। घरेलू बाजार से 57,436 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो नवंबर 2024 की 47,063 यूनिट्स से कई ज्यादा है। इस महीने नेक्सन, पंच और हैरियर जैने कंपनी की बिक्री में अहम भूमिका निभाई।

महिंद्रा

महिंद्रा भारत में 56,336 इकाइयों की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। जो साल-दर-साल 21.88% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 10,000 से ज़्यादा इकाइयाँ जोड़ीं।

हुंडई

इसके बाद, हुंडई ने 66,840 इकाइयों की कुल बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जो साल-दर-साल 9% की वृद्धि दर्शाता है। घरेलू बिक्री मामूली रूप से बढ़कर 50,340 इकाई हो गई, जबकि निर्यात बढ़कर 16,500 इकाई हो गया, जबकि एक साल पहले यह 13,006 इकाई थी।