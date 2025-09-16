सुपर-4 में भारत की पाकिस्तान नहीं, इस टीम से हो सकती है भिड़ंत! एशिया कप में बना नया समीकरण

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup 2025 Super-4 Scenario: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के सुपर-4 के लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। टीम ग्रुप- ए में दो मैचों में दो जीत की बाद टॉप है। सुपर-4 में भारत की भिड़ंत किससे होगी, यह बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले जाने वाले मैच पर निर्भर करेगा। अगर यूएई जीत हासिल करने कामयाब रहती है तो उसका सुपर-4 भारतीय टीम से सामना होने वाला है।

दरअसल, ग्रुप स्टेज की दो-दो टीमें सुपर-4 स्टेज के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी। ग्रुप-ए से भारत ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है, जबकि ओमान की टीम दो मैच गंवाने के बाद सुपर-4 की रेस से बाहर हो गयी है। अब आखिरी स्पॉट के लिए पाकिस्तान और यूएई के बीच लड़ाई है। ग्रुप-ए मैचों में पाकिस्तान और यूएई के नाम एक जीत दर्ज है। दोनों को अपना आखिरी मैच बुधवार को खेलना है, जहां जीत दर्ज करने वाली टीम सुपर-4 में क्वालिफाई करेगी। यानी दोनों टीमों के बीच करो या मरो का मैच खेला जाना है।

अगर यूएई की टीम पाकिस्तान को अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में हराने में सफल रहती है तो 21 सितंबर को भारत के सामने यूएई की टीम होगी। बता दें कि भारत सुपर-4 से पहले अपना आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलने वाला है। जोकि अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं, पहलगाम हमले से नाराज भारतीय फैंस नहीं चाहेंगे कि सुपर-4 में भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान की टीम से हो।

