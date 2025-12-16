अंडर-19 एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, मलेशिया को 315 रनों से रौंदा

India U19 vs Malaysia U19 Highlights: एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत की अंडर टीम ने अपने तीसरे मैच में मलेशिया को 315 रनों से धूल चटाया है। इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू के ऐतिहासिक दोहरे शतक और गेंदबाजों का अहम योगदान रहा है।

दुबई के द सेवेन्स स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मलेशिया अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिसके बाद अभिज्ञान कुंडू की 125 गेंदों में 209 रनों की नाबाद पारी के बदौलत भारत अंडर-19 टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 408 स्कोर खड़ा किया है। इस दौरान युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुंडू 121 गेंदों में अपने दोहरे शतक पहुंचे। उनकी 209 रनों की पारी में 17 चौके और 9 छक्के शामिल रहे।

कुंडू के अलावा, वेदांत त्रिवेदी ने 106 गेंदों में 90 रनों की अहम पारी खेली। इससे पहले टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद दूसरी पारी में मलेशिया की टीम को अब जीत के लिए 409 रन बनाने थे। लेकिन, भारत की घातक गेंदबाजी के सामने मलेशियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये और पूरी टीम 93 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए दीपेश देवेंद्रन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए।

बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-19 टीम ने अब तक तीनों मैच जीते हैं। इससे पहले टीम ने यूएई और पाकिस्तान की अंडर-19 टीम को धूल चटाया था।