India-US Trade Deal : डिंपल यादव, बोलीं- अमेरिका के आगे नतमस्तक मोदी सरकार, केवल पर्दा डालने का हो रहा है काम

India-US Trade Deal : Dimple Yadav said, "Modi government is bowing down to America, only trying to cover up."
India-US Trade Deal: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने ट्रेड डील को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा कि सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि कृषि उत्पादों का भारत में शून्य आयात शुल्क के साथ आयात किया जाएगा, डेयरी उत्पाद और जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज भी आएंगे। इससे रोजगार में कमी आने की आशंका भी है। सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है।
🔴भारत-अमेरिका डील पर डिंपल यादव का बयान#delhi #dimpleyadav #indiaamericadeal pic.twitter.com/zL4RDsDpdB
— DD Uttar Pradesh(DDUP)डीडी उत्तर प्रदेश(डीडी यूपी) (@DDUttarPradesh) February 12, 2026
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि वे लोगों का ध्यान व्यापार समझौते से भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार केवल पर्दे डालने का काम कर रही है। सरकार यूएस के आगे नतमस्तक हुई है।