‘हम भारत को इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे कि वो हमें हरा दे...’ ट्रेड डील पर US के डिप्टी सेक्रेटरी की विवादित टिप्पणी

Raisina Dialogue 2026 : भारत-यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क को लेकर देश में विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने जल्दबाज़ी में जो डील की है उसका खामियाजा भारत के किसानों को भुगतना पड़ेगा। इस बीच, US के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने गुरुवार को कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत को वैसे इकोनॉमिक फ़ायदे नहीं देगा जैसे उसने चीन को दिए थे, जिससे बीजिंग एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया।

रायसीना डायलॉग 2026 को संबोधित करते हुए, लैंडौ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वॉशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसमें अमेरिकी हितों को सबसे पहले रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि US सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा, “भारत को यह समझना होगा कि हम वही गलती नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी।” लैंडौ ने कहा, “हम आपको (भारत) ये सभी मार्केट बनाने और डेवलप करने नहीं देंगे, सिर्फ़ इसलिए कि आप हमें बहुत सी कमर्शियल चीज़ों में हरा दें।”

US के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ने आगे कहा, “हम यह पक्का करेंगे कि हम जो भी करें वह हमारे लोगों के लिए सही हो।” “क्योंकि, आखिरकार, हमें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना है।” लैंडौ ने इशारा किया कि पिछले दो दशकों में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ हद तक पिछली US सरकारों की वजह से हुई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य में चीन के बराबर स्केल या साइज़ की किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ मुकाबला करना अमेरिका के हित में नहीं होगा।

लैंडौ ने कहा कि कमर्शियल और इकोनॉमिक फ्रंट पर, US-इंडिया का भविष्य बहुत अच्छा है, और उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को ऐसे लोग लीड कर रहे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। “यह लॉजिकल लगता है कि हम अपना कोऑपरेशन और गहरा करने जा रहे हैं। इंडिया के साथ हमारे कई विन-विन सिचुएशन हैं।” सीनियर US अधिकारी ने कहा कि ट्रेड डील, जो फिनिश लाइन पर थी, “लगभग अनलिमिटेड पोटेंशियल” को अनलॉक करने के लिए तैयार थी, और इंडिया को ज़बरदस्त इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्स वाला देश बताया जो “सदी का भविष्य तय करेगा।”

लैंडौ ने भारत की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने में US सपोर्ट की भी पेशकश की, खासकर इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों से फ्यूल फ्लो को खतरा है। उन्होंने कहा, “हम भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि यह पक्का हो सके कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में उसकी एनर्जी ज़रूरतें पूरी हों। US भारत को सपोर्ट करने के लिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि वह अपने एनर्जी सोर्स में विविधता ला रहा है,” उन्होंने यह भी कहा कि एनर्जी एक ज़रूरी एरिया है जहाँ दोनों देश सहयोग बढ़ा सकते हैं।

20 फरवरी को US सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद भारत-US ट्रेड डील पर बातचीत धीमी हो गई, जिसमें US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आपसी टैरिफ को अमान्य कर दिया गया था।इसके जवाब में, ट्रंप ने उन खास लेवी को ग्लोबल 10 परसेंट से 15 परसेंट सरचार्ज से बदल दिया। भारतीय सामान पर अब 25 परसेंट से घटकर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ लग रहा है, ट्रेड फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर भारत का रेट घटाकर 18 परसेंट करने का US का ऑफर अपना फायदा खो चुका है। इसलिए, नई दिल्ली इस फैसले के बाद दुनिया भर में क्या होता है, यह देखने के लिए “स्ट्रेटेजिक पेशेंस” अपना रही है।