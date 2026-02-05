  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के लिए ‘बड़ी जीत’ करार दिया, जानें भारत को क्या होगा नुकसान?

India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के लिए ‘बड़ी जीत’ करार दिया, जानें भारत को क्या होगा नुकसान?

भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) का व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट (White House spokesperson Caroline Leavitt) ने इसे अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के लिए 'बड़ी जीत' करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता मुख्य रूप से अमेरिका के हित में है। डील भारत को कुछ रियायतें मिली हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान भी हो सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) का व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट (White House spokesperson Caroline Leavitt) ने इसे अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के लिए ‘बड़ी जीत’ करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता मुख्य रूप से अमेरिका के हित में है। डील भारत को कुछ रियायतें मिली हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान भी हो सकता है। हालांकि, इस समझौते के तहत भारत को रूसी तेल खरीद बंद और अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स शून्य करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिससे भारत की ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है।

पढ़ें :- बस सवालों से इतनी घबराहट? मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली...पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का निशाना

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट (White House spokesperson Caroline Leavitt) ने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी, जिससे अमेरिकी किसानों की आय बढ़ेगी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा कि समझौता भारत के औद्योगिक क्षेत्र को काफी खोलेगा, जहां शुल्क 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया जाएगा।

पढ़ें :- अलंकार अग्निहोत्री का गंभीर आरोप, बोले-भाजपा बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती ये पार्टी

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के प्रमुख सदस्यों जैसे चक शूमर या मिच मैककॉनेल से इशारों में खुशी जताई। लेकिन अमेरिकी व्यापार संगठनों ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद माना है। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स (US Agriculture Secretary Brooke Rollins) ने पहले कहा था कि समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में अधिक पहुंच देगा, जिससे 2024 में 1.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कम होगा।

पढ़ें :- कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा: पीएम मोदी

यूएस के व्यापार प्रतिनिधि ने सीएनबीसी पर कहा कि भारत अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 0% कर देगा। भारत के साथ हुए इस ऐतिहासिक समझौते से अमेरिकी किसानों और उत्पादकों को अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्राप्त होगी।

अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिन्स ने कहा कि यह डील अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स को भारत के बड़े बाजार में ज्यादा निर्यात करने देगी, जिससे अमेरिकी किसानों की कमाई बढ़ेगी

अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रॉलिन्स (US Agriculture Secretary Brooke Rollins) ने कहा कि यह डील अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स को भारत के बड़े बाजार में ज्यादा निर्यात करने देगी, जिससे अमेरिकी किसानों की कमाई बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर है और भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़ा बाजार है।

अमेरिकी मीडिया का क्या रुख?

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘मोदी के लिए कृषि से जुड़ी रियायतें अक्सर समस्या साबित हुई हैं और भारत का कृषि क्षेत्र काफ़ी हद तक संरक्षित है। किसी भी पक्ष ने यह नहीं कहा है कि क्या भारत इन बाधाओं को कम करेगा। इसने लिखा है, ‘भारत आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भी सख्त प्रतिबंध बनाए रखता है जबकि अमेरिका में मक्का और सोयाबीन का अधिकांश उत्पादन ऐसी ही फसलों पर आधारित है। बातचीत के दौरान वॉशिंगटन ने आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए अधिक पहुंच के साथ-साथ अपने डेयरी उत्पादों के प्रवेश पर भी ज़ोर दिया लेकिन भारत शायद ही इसे स्वीकार करे।’

किसकी बड़ी जीत ?

अधिकांश अमेरिकी स्रोतों और विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता मुख्य रूप से अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने इसे ‘लंबे समय से प्रतीक्षित’ करार दिया, जहां अमेरिका को 500 अरब डॉलर से अधिक के ऑर्डर मिलेंगे, रूसी तेल पर निर्भरता कम होगी और भारत का बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुल जाएगा। अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन और मार्क लिनस्कॉट ने कहा कि यह समझौता अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव कम करेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जबकि भारत को भारी टैक्स से राहत मिलेगी लेकिन यह पहले की स्थिति से बेहतर नहीं है। अमेरिकी नज़रिए से, भारत का रूसी तेल बंद करना यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करेगा और अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ेगा।

भारत को क्या नुकसान?

पढ़ें :- आज हमारे पास दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण युवा टैलेंट पुल, जिसके पास है सपने, संकल्प और सामर्थ्य : पीएम मोदी

विश्लेषकों के अनुसार, भारत को कई मोर्चों पर नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान रूसी तेल खरीद बंद करने से होगा, जो सस्ता था और अब अमेरिकी या वेनेजुएला तेल महंगा पड़ेगा, जिससे ऊर्जा लागत बढ़ेगी और महंगाई पर असर पड़ेगा। समझौते में भारत को अमेरिकी सामानों पर शुल्क शून्य करने पड़ेंगे, जबकि अमेरिका 18 प्रतिशत शुल्क रखेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान पहुंचा सकता है।

कृषि क्षेत्र की चिन्ता

कृषि क्षेत्र में चिंता है कि अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे मक्का, सोयाबीन और गेहूं भारत में डंपिंग कर सकते हैं, जिससे भारतीय किसानों की आय घटेगी। सेफ फूड अलायंस के सदस्य अनंतू ने कहा, “अगर ये उत्पाद भारत में आएंगे, तो यह हमारे किसानों, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा।” हालांकि, भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है, लेकिन दबाव बरकरार है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा कि भारी टैक्स जारी रहते तो भारत को 50 अरब डॉलर का निर्यात नुकसान और 35-50 लाख नौकरियां जातीं, लेकिन अब भी ऊर्जा निर्भरता में बदलाव से नुकसान होगा।

समझौते की पूरी जानकारी अभी भी ठीक से सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी स्रोतों से लगता है कि यह अमेरिका की रणनीतिक जीत है, जबकि भारत को व्यापार संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा में चुनौतियां मिल सकती हैं। दोनों देश इस पर संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मिलेगी Z प्लस सिक्योरिटी, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को मिलेगी Z प्लस सिक्योरिटी, फडणवीस सरकार...

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण,जानिए क्या है पूरा मामला?

नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर किसानों के हितों को किया बलिदान, हमारी सरकार ने ट्रंप आगे टेक दिए घुटने : मल्लिकार्जुन खड़गे

नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर किसानों के हितों...

India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के लिए 'बड़ी जीत' करार दिया, जानें भारत को क्या होगा नुकसान?

India-US Trade Deal : व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों के...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बीच राज्यसभा से विपक्षी सांसदों का...

प्रियंका गांधी वाड्रा बोलीं-पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, सदन में आने की नहीं थी हिम्मत

प्रियंका गांधी वाड्रा बोलीं-पीएम मोदी स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, सदन...