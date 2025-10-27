भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, कप्तान टेम्बा बावुमा की वापसी, देखें शेड्यूल

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच इस साल का बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज़ (Test Series 2025) मुकाबला 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (South African Cricket Board) ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज़ टेम्बा बावुमा (Captain Temba Bavuma) को सौंपी गई है।
नई दिल्ली: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच इस साल का बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज़ (Test Series 2025) मुकाबला 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (Test Series) के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (South African Cricket Board) ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज़ टेम्बा बावुमा (Captain Temba Bavuma) को सौंपी गई है।
टेम्बा बावुमा की टीम में वापसी
टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से बाहर थे, क्योंकि उन्हें पिंडली में चोट लगी थी। अब वह पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं। बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रचा था। उनकी वापसी से टीम को मजबूत नेतृत्व और स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी संभालने वाले एडन मार्करम को भी इस बार स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन देखने को मिल रहा है।
भारत के अनुकूल चुनी गई टीम, तीन स्पिनर्स शामिल
भारत की धीमी और टर्न लेने वाली पिचों को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीकी चयनकर्ताओं ने तीन प्रमुख स्पिनरों को टीम में शामिल किया है। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी को इस दौरे के लिए चुना गया है। वहीं तेज गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई एक बार फिर कैगिसो रबाडा करेंगे। उनके साथ मार्को जानसन, वियान मुल्डर और कॉर्बिन बॉश पेस अटैक को मजबूती देंगे।
टीम के मिडिल ऑर्डर में रयान रिकेल्टन, काइल वेरिन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हम्ज़ा और टोनी डी जोरजी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खुद को साबित करने को बेताब रहेंगे।
कोच ने भारत दौरे को बताया बड़ी चुनौती
टीम के मुख्य कोच शुक्र्री कॉनरॉड ने कहा कि हमने अधिकतर वही खिलाड़ी चुने हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार वापसी की थी। उन्होंने पिछड़ने के बावजूद सीरीज़ बराबर कर दी और कठिन परिस्थितियों में धैर्य दिखाया। भारत में हमें इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी इस चुनौती के लिए तैयार हैं।
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल
पहला टेस्ट मैच – 14 से 18 नवंबर, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
दूसरा टेस्ट मैच – 22 से 26 नवंबर, एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी
दोनों मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का हिस्सा होंगे।
साउथ अफ्रीका की टीम
टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हम्ज़ा, टोनी डी जोरजी, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को जानसन, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर।
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 – 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली यह टेस्ट सीरीज़ ऐतिहासिक होगी, क्योंकि पहली बार गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच लाल गेंद का मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों में इस महामुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।