  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत ने 3-2 से जीती टी20 सीरीज, पर न्यूजीलैंड का खिलाड़ी ले गया ‘PLAYER OF THE SERIES’ का अवॉर्ड

भारत ने 3-2 से जीती टी20 सीरीज, पर न्यूजीलैंड का खिलाड़ी ले गया ‘PLAYER OF THE SERIES’ का अवॉर्ड

IND vs NZ 5th T20I Highlights : हैमिल्टन में रविवार को खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट से एक आसान जीत दर्ज की। इसके साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज का समापन हो गया और भारत ने इसे 3-2 से अपने नाम किया। हालांकि, अंतिम मैच में दो अहम अवॉर्ड मेजबान टीम खिलाड़ियों के नाम रहे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 5th T20I Highlights : हैमिल्टन में रविवार को खेले गए टी20 सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट से एक आसान जीत दर्ज की। इसके साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज का समापन हो गया और भारत ने इसे 3-2 से अपने नाम किया। हालांकि, अंतिम मैच में दो अहम अवॉर्ड मेजबान टीम खिलाड़ियों के नाम रहे।

पढ़ें :- भारत से मिली लगातार दो हार के बाद न्यूजीलैंड टीम में कई बड़े बदलाव, कोई हुआ बाहर तो किसी को मिला मौका

पांचवें टी20 में टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारत ने ईशान किशन के 61 रन और कप्तान अय्यर के 50 रन की पारी के बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन का स्कोर खड़ा किया था। मेजबान टीम के लिए एडम मिल्ने ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए। हालांकि, दूसरी पारी में टिम सीफर्ट के 93 रन और ग्लेन फिलिप्स के 65 रन की पारी के आगे 192 रन का लक्ष्य बौना लगने लगा।

टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 18 ओवर में 193 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिये। इस मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले एडम मिल्ने (4-19) प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा 341 रन बनाने वाले फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत ने 3-2 से जीती टी20 सीरीज, पर न्यूजीलैंड का खिलाड़ी ले गया 'PLAYER OF THE SERIES' का अवॉर्ड

भारत ने 3-2 से जीती टी20 सीरीज, पर न्यूजीलैंड का खिलाड़ी ले...

भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 192 रनों का लक्ष्य, ईशान-श्रेयस ने जड़े अर्धशतक, मिल्ने ने झटके चार विकेट

भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 192 रनों का लक्ष्य, ईशान-श्रेयस ने जड़े...

कोच गौतम गंभीर का आलोचकों को दो टूक जवाब, बोले- मेरा काम सबको खुश करना नहीं है...

कोच गौतम गंभीर का आलोचकों को दो टूक जवाब, बोले- मेरा काम...

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी, टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले...

IND vs NZ 5th T20I : आज आखिरी टी20 जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे फ्री लाइव मैच

IND vs NZ 5th T20I : आज आखिरी टी20 जीतने के इरादे...

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में बड़ा बदलाव, कश्मीर के तेज गेंदबाज को मिला मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में बड़ा बदलाव, कश्मीर...