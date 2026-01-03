'भारतीय फुटबॉल एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा...' केजरीवाल ने शीर्ष खिलाड़ियों की FIFA से अपील पर दी प्रतिक्रिया

Indian football Crisis: भारत के टॉप फुटबॉल सितारों ने सीधे दुनिया की गवर्निंग बॉडी, FIFA से अपील की है कि वे दखल दें और देश में इस खेल को बचाएं, क्योंकि इंडियन सुपर लीग (ISL) अनिश्चित काल के लिए रुकने वाली है। इस पर, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय फुटबॉल एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” भारतीय फुटबॉल एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है। जब खिलाड़ियों को खेल को बचाने के लिए FIFA और सरकार से अपील करनी पड़ती है, तो यह सालों के कुप्रबंधन और अनदेखी को दिखाता है।” उन्होंने आगे लिखा, “खेल को पारदर्शी शासन, जवाबदेही और एथलीटों के प्रति सम्मान की ज़रूरत है, न कि राजनीति और सत्ता की लड़ाई की। भारत अपने फुटबॉलरों और अपने फैंस के लिए बेहतर का हकदार है।”
Indian football stands at a critical crossroads. When players are forced to appeal to FIFA and the Government to save the game, it reflects years of mismanagement and neglect.
Sports needs transparent governance, accountability, and respect for athletes, not politics and power… https://t.co/aIdDHr4Yqd
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 3, 2026
AIFF प्रशासनिक गतिरोध को सुलझाने में नाकाम!
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) प्रशासनिक गतिरोध को सुलझाने में नाकाम दिख रहा है, ऐसे में सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन, मनवीर सिंह और राहुल भेके जैसे बड़े खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2025-26 सीज़न को लेकर बनी अनिश्चितता पर अपना डर और निराशा ज़ाहिर की है।
यह संकट लीग के पुराने ऑर्गनाइज़र, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) के साथ दस साल के मास्टर राइट्स एग्रीमेंट के खत्म होने से पैदा हुआ है। AIFF एक नया कमर्शियल पार्टनर ढूंढने में नाकाम रहा है, जिससे सीज़न अपनी तय तारीख से काफी आगे निकल जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है।
एक वीडियो में, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने इस गड़बड़ी को उजागर करते हुए कहा, “यह जनवरी है। हमें आपकी स्क्रीन पर ISL मैचों से भर देना चाहिए था,” जबकि डिफेंडर संदेश झिंगन ने माना कि डर और निराशा ने अब तक खिलाड़ियों को चुप करा रखा था। भारतीय दिग्गज सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों, स्टाफ और क्लबों के लिए क्लैरिटी और सुरक्षा की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और सभी स्टेकहोल्डर्स से इस गतिरोध को खत्म करने का आग्रह किया।
हालात को “मानवीय, खेल और वित्तीय संकट” बताते हुए, खिलाड़ियों ने साफ़ किया कि ज़्यूरिख से उनकी अपील राजनीतिक नहीं, बल्कि ज़िंदा रहने की गुहार है। इस देरी के पहले ही गंभीर नतीजे सामने आ चुके हैं, ट्रेनिंग कैंप सस्पेंड कर दिए गए हैं और वित्तीय अनिश्चितता के कारण कई क्लबों ने विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है।
हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी की शुरुआत में दो या तीन जगहों पर छोटे फॉर्मेट में लीग शुरू होने की संभावना है, जिस पर 14 में से 13 ISL क्लब सहमत हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल शेड्यूल कन्फर्म नहीं हुआ है। खिलाड़ियों का यह दखल एक आखिरी कोशिश है ताकि कोई समाधान निकले और लीग शुरू हो सके।