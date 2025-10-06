तुम ठीक हो, दोस्त?- पूछते ही US में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर को सिर में मारी गोली, मौके पर ही मौत

Indian-origin motel manager murdered in US: अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पेन्सिलवेनिया के पिट्सबर्ग शहर का है, जहां पर भारतीय मूल के मोटल मैनेजर 50 वर्षीय राकेश एहागबान की गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना शुक्रवार की बतायी जा रही है कि जब वह मोटल की पार्किंग में हो रहे हंगामे की जांच करने के लिए बाहर निकले थे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉबिन्सन टाउनशिप में राकेश एहागबान की हत्यारे की पहचान 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट के रूप में हुई है। उस पर आपराधिक हत्या, हत्या का प्रयास और लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति को खतरे में डालने का आरोप लगा है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एलेघेनी काउंटी पुलिस विभाग के अनुसार, पुलिस को शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे के आसपास स्टुबेनविले पाइक पर पिट्सबर्ग मोटल में गोलीबारी की खबर मिली थी।

पुलिस का कहना है किसंदिग्ध, 38 वर्षीय स्टेनली वेस्ट ने पार्किंग में हुई बहस के बाद अपनी महिला साथी को कथित तौर पर गोली मार दी। जब 50 वर्षीय राकेश एहागबन यह देखने के लिए बाहर निकले कि क्या हो रहा है और कथित तौर पर पूछा, “क्या तुम ठीक हो?”, तो वेस्ट ने उनके सिर में बहुत करीब से गोली मार दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई।अधिकारियों ने यह भी कहा कि CCTV फुटेज में वेस्ट को एहागबान की ओर बढ़ते हुए देखा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की गाड़ी का पीछा किया और उसके पास पहुंची तो उसने गोली चला दी और पिट्सबर्ग के एक डिटेक्टिव के पैर में लग गई। इसके बाद अधिकारियों ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें हत्या के आरोपी को कई गोलियां लगीं। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में घायल एक महिला पास के एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में भागने में सफल रही और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया।