भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट से हुए बाहर

IND vs SA 1st Test Day 3 Live: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। इस मैच में भारत बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन मेजबान टीम के लिए एक बुरी खबर है। कप्तान शुभमन गिल इस मैच से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने रविवार को खेल शुरू होने से पहले इसकी जानकारी दी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- IND vs SA: साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमटी, भारत को मिला 124 रनों का लक्ष्य

बीसीसीआई ने एक्स पोस्ट में लिखा, ” कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई। दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वह अस्पताल में निगरानी में हैं। वह आगे टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करती रहेगी।”

कैसे चोटिल हुए कप्तान गिल? 

दूसरे दिन के खेल के सुबह के सत्र में भारतीय कप्तान शुभमन गिल गर्दन में मोच आने के कारण चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद साइमन हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को आउट किया था जिसके बाद गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। दाएं हाथ के स्पिनर ने चौथे नंबर के बल्लेबाज़ को राउंड द स्टंप्स से गेंदबाजी जारी रखी, जिन्होंने पहली गेंद पर डिफेंस किया और फिर अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाया।

हार्मर ने अच्छी गेंद डाली और उस पर अपना पहला चौका भी लगाया, लेकिन शॉट लगाने के तुरंत बाद वे असहज दिखे। जिसके बाद फ़िज़ियो गिल को देखने आए। भारतीय कप्तान ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ रखा था और अपना सिर स्वतंत्र रूप से नहीं हिला पा रहे थे। एक त्वरित जांच के बाद, गिल चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, और उनकी जगह ऋषभ पंत मैदान पर आए।

पढ़ें :- Sonbhadra Mine Accident: सोनभद्र की खदान में फंसे 15 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक शव बरामद

शनिवार को गिल की चोट पर बीसीसीआई ने एक बयान जारी कहा- “शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। आज उनके खेलने पर फैसला उनकी प्रगति के आधार पर लिया जाएगा।” वहीं, गिल दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाये थे।

