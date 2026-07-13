भारत की शिक्षा व्यवस्था बन चुकी है बेईमान वसूली तंत्र, बच्चों के परिवार को कर्ज़, तनाव और निराशा में धकेल रही: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद छात्रों के मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज़, तनाव और निराशा में धकेल रही है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान – ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है-भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज़, तनाव और निराशा में धकेल रही है।

उन्होंने आगे कहा, इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफ़िया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। यहां दोषी vendors और अधिकारियों को मिलती है tender और तरक्की। और सजा किसे मिलती है? छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है।

मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री यह सब देख रहे हैं। पर उन्होंने चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है और मीडिया में? बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ-अब वक़्त है शिक्षा में Revolution का। 17 जुलाई, देहरादून – मेरे साथ आइए, ‘छात्रों की गूँज’ को और बुलंद करें।