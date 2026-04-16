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भारत के दुश्मन पर पाकिस्तान में हमला, लश्कर के ‘मास्टरमाइंड’ अमीर हमजा को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली

पाकिस्तान के लाहौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba)के संस्थापक सदस्य अमीर हमजा (Lashkar 'Mastermind' Amir Hamza) को गोली मार दी गई है। यह हमला शहर में एक न्यूज़ चैनल के बाहर हुआ, जहां अज्ञात हमलावर ने उन पर फायरिंग की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) के लाहौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ( Lashkar-e-Taiba)के संस्थापक सदस्य अमीर हमजा (Lashkar ‘Mastermind’ Amir Hamza) को गोली मार दी गई है। यह हमला शहर में एक न्यूज़ चैनल के बाहर हुआ, जहां अज्ञात हमलावर ने उन पर फायरिंग की। सूत्रों के मुताबिक, हमले में गंभीर रूप से घायल अमीर हमजा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि अमीर हमजा लश्कर-ए-तैयबा (Amir Hamza  Lashkar-e-Taiba) के शुरुआती संस्थापक सदस्यों में शामिल था और उसने कुख्यात आतंकी हफीज सईद (Notorious Terrorist Hafiz Saeed) के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी थी।

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