IND vs SA : गुवाहाटी टेस्ट में भारत की अब तक की सबसे शर्मनाक, कोच गंभीर के कार्यकाल में घर पर दूसरी बार सूपड़ा साफ

IND vs SA 2nd Test Highlights: गुवाहाटी टेस्ट के आखिरी दिन भारत की दूसरी पारी 140 रन पर सिमट गयी और साउथ अफ्रीका ने इस मैच को 408 रनों से जीत लिया। यह रनों के हिसाब से भारत की अब तक की सबसे शर्मनाक हार है। वहीं, कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारत का दूसरी बार घर पर सूपड़ा साफ हो गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत में 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है।

टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के दूसरे दिन सेन मुथुसामी और मार्को जेनसेन की साझेदारी के बाद भारत इस गेम में कभी नहीं था। 247/6 से, साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाए और फिर जेनसेन ने लाल मिट्टी वाली पिच का इस्तेमाल करके उससे परेशान करने वाला बाउंस निकालकर भारत को पहली पारी में ही आउट कर दिया। वे फॉलो-ऑन भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारत को मैच से बाहर करने का फैसला किया। कई लोगों ने दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर सवाल उठाए क्योंकि उन्होंने स्टब्स को 100 रन तक पहुंचाने की कोशिश की, और उनके आउट होने पर ही पारी घोषित की।

चौथे दिन साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज क्रिज पर टिक नहीं सके। इस मैच में भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे। आखिरी दिन टीम के आठ विकेट बचे थे और उन्हें जीत के लिए 522 रन की जरूरत थी। वहीं, मैच को ड्रॉ कराने के लिए 90 ओवर खेलने थे। लेकिन, साइमन हार्मर की फिरकी सामने भारत ने सरेंडर कर दिया। 5वें दिन हार्मर ने फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए काम पूरा कर दिया। उन्होंने 6 विकेट लिए और दूसरों ने उनका अच्छा साथ दिया। उन्होंने कल केएल राहुल का विकेट लेकर भारत को पीछे धकेल दिया और आज 5 और विकेट लिए।