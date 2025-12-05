  1. हिन्दी समाचार
  Indigo Airlines flights cancelled:  इंडिगो एयरलाइंस का यात्रियों को बड़ा झटका, दिल्ली से आज की सभी घरेलू उड़ानें रद्द

Indigo Airlines flights cancelled:  इंडिगो एयरलाइंस का यात्रियों को बड़ा झटका, दिल्ली से आज की सभी घरेलू उड़ानें रद्द

देश भर में एयरलाइन परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते, 500 से ज़्यादा इंडिगो उड़ानें या तो विलंबित हो गई हैं या रद्द कर दी गई हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Indigo Airlines flights cancelled :  देश भर में एयरलाइन परिचालन संबंधी समस्याओं के चलते, 500 से ज़्यादा इंडिगो उड़ानें या तो विलंबित हो गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। हवाई अड्डों पर इंडिगो एयरलाइंस की संचालन से जुड़ी समस्याओं के चलते हजारों यात्री परेशान हैं। यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। यह फैसला एयरलाइन के लगातार जारी ऑपरेशन दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है, जिसमें क्रू की कमी और तकनीकी मुद्दे शामिल हैं। यात्रियों से संबंधित एयरलाइन से सीधे संपर्क करने का आग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिगो और एयरपोर्ट का कहना है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं।

बता दें, देश की सबसे बड़ी Indigo Airlines पिछले तीन दिनों से गंभीर operational problems  से जूझ रही है। इसने गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 550 उड़ानें रद्द कीं और इसकी Punctuality Performance गिरकर 19.7 फीसद रह गई है।

रद्द होने वाले शहरों में दिल्ली से 225, मुंबई से 104, बेंगलुरु से 102, हैदराबाद से 92, चेन्नई से 31, पुणे से 22, और श्रीनगर से 10 उड़ानें आज संचालित नहीं होंगी। अन्य हवाई अड्डों से भी रद्दीकरण की सूचना मिल रही है। इस समस्या को ठीक होने में अभी कुछ दिनों का समय लग सकता है।

