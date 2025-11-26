IndiGo Black Friday Sale : इंडिगो ने शुरू की ब्लैक फ्राइडे सेल , किराए पर जोरदार छूट

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को अपना सालाना ‘ब्लैक फ्राइडे सेल’ शुरू कर दिया है। इंडिगो ने यात्रियों लिए शानदार ऑफर लॉन्च किया है।
घरेलू वन-वे किराया सिर्फ 1,799 रुपये से शुरू हो रहा और कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल रूट्स पर किराया 5,999 रुपये से शुरू हो रहा है। छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए खास तोहफा दिया गया है। 0 से 24 महीने तक के शिशु घरेलू फ्लाइट में सिर्फ 1 रुपया देकर उड़ान भर सकते हैं।
फास्ट फॉरवर्ड प्रायोरिटी सर्विस पर 70% तक की छूट मिल रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्री-बुक मील्स पर 10% छूट ट्रैवल से जुड़े दूसरे एड-ऑन भी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। आप वेबसाइट, मोबाइल ऐप और पार्टनर प्लेटफॉर्म पर बुक कर सकते हैं।