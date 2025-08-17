Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 5.8 तीव्रता से कांपी धरती, समुद्र के अंदर आया भूकंप

  1. हिन्दी समाचार
Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में रविवार सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप (Earthquake) आया। भूकंप समुद्र के अंदर आया। भूकंप (Earthquake)  के झटके इतने तेज थे कि इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबरें आईं। भूकंप बाद 29 लोग घायल बताए गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Indonesia Earthquake : इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में रविवार सुबह 5.8 तीव्रता का भूकंप (Earthquake) आया। भूकंप समुद्र के अंदर आया। भूकंप (Earthquake)  के झटके इतने तेज थे कि इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबरें आईं। भूकंप बाद 29 लोग घायल बताए गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (US Geological Survey) के अनुसार, भूकंप (Earthquake)  मध्य सुलावेसी प्रांत के पोसो जिले से 15 किलोमीटर उत्तर में आया। इसके बाद कम से कम 15 झटके और महसूस किए गए।

पढ़ें :- Indonesia Strong earthquake : धरती की गड़गड़ाहट से मचा हड़कंप , आया 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

सुनामी का नहीं कोई अलर्ट

इंडोनेशियाई अधिकारियों ने सुनामी (Tsunami) की कोई चेतावनी जारी नहीं की। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी (National Disaster Reduction Agency) ने कहा कि ज्यादातर घायलों को क्षेत्रीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी (National Disaster Mitigation Agency spokesperson Abdul Muhari) ने रविवार को बताया कि ज्यादातर घायल रविवार सुबह एक चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे।

भूकंप के प्रारंभिक प्रभाव का पता लगाने के लिए क्षेत्र में तेजी से कर रही है आकलन 

मुहरी ने कहा,कि चर्च को हुए संरचनात्मक नुकसान को दिखाने वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। पोसो आपदा न्यूनीकरण एजेंसी (Poso Disaster Reduction Agency) भूकंप के प्रारंभिक प्रभाव का पता लगाने के लिए क्षेत्र में तेजी से आकलन कर रही है।’

पढ़ें :- Earthquake Huge Casualties: म्यांमार और थाइलैंड में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, अस्पतालों में खून की किल्लत

तेज भूकंप का पुराना इतिहास

2022 में पश्चिम जावा के सियानजुर शहर में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 602 लोग मारे गए थे। यह इंडोनेशिया में 2018 में सुलावेसी में आए भूकंप और सुनामी के बाद सबसे घातक भूकंप था, जिसमें 4,300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2004 में हिंद महासागर में आए एक बेहद शक्तिशाली भूकंप ने सुनामी (Tsunami)  पैदा की थी, जिसमें एक दर्जन देशों में 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

