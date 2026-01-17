इंदौर दूषित पानी : राहुल गांधी ने भागीरथपुरा के लोगों का जाना दर्द, बोले- ऐसे हालात सरकार की लापरवाही से बने

Rahul Gandhi’s visit to Indore : नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में दूषित पानी से बीमार हुए लोगों का हाल चाल जाना। जिसके बाद राहुल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है और यह सरकार का ‘अर्बन मॉडल’ है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से जो लोग प्रभावित हुए हैं, मैं उनसे मिला हूं। कई परिवार के सदस्यों की मौत हुई है और कई बीमार हुए हैं। वादा किया गया था- देश को ‘स्मार्ट सिटी’ दी जाएंगी। मगर ये स्मार्ट सिटी का नया मॉडल है, जहां पीने का पानी नहीं है और लोगों को डराया जा रहा है। इंदौर में साफ पानी नहीं मिल रहा है। दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है और यह सरकार का ‘अर्बन मॉडल’ है।”

राहुल ने आगे कहा, “यह सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा अन्य शहरों में भी हो रहा है। लोगों को साफ पानी और हवा मिले, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, मगर वह इस काम में असफल है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही, पीड़ितों को सही मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात सरकार की लापरवाही से बने हैं। आज भी यहां साफ पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि यहां साफ पानी की व्यवस्था की जाए।”

नेता विपक्ष ने कहा, “जनता को साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। नेता विपक्ष होने के नाते मैं इनकी आवाज उठाने आया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है- मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं।” बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कथित तौर पर इंदौर में दूषित जल से 23 लोगों की मौत हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि गंदे पानी से सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोगों की जान अन्य कारणों से गयी है।