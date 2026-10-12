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Infinix GT 50 Pro की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, हाइड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा नया फोन

Infinix GT 50 Pro India launch date : इंफिनिक्स (Infinix) ने भारत में अपने आने वाले डिवाइस की लॉन्च डेट बताने के लिए एक टीज़र कैंपेन शुरू किया। कंपनी ने डिवाइस के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आगामी डिवाइस Infinix GT 50 Pro स्मार्टफोन माना जा रहा है। यह फोन अप्रैल में ग्लोबल मार्केट में उतारा जा चुका है। अब 27 अक्टूबर को भारतीय बाजार में इसकी एंट्री होने जा रही है।

By Abhimanyu 
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Infinix GT 50 Pro India launch date : इंफिनिक्स (Infinix) ने भारत में अपने आने वाले डिवाइस की लॉन्च डेट बताने के लिए एक टीज़र कैंपेन शुरू किया। कंपनी ने डिवाइस के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आगामी डिवाइस Infinix GT 50 Pro स्मार्टफोन माना जा रहा है। यह फोन अप्रैल में ग्लोबल मार्केट में उतारा जा चुका है। अब 27 अक्टूबर को भारतीय बाजार में इसकी एंट्री होने जा रही है।

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रिपोर्ट्स की मानें तो ग्लोबल वैरिएंट की तरह ही, Infinix GT 50 Pro के इंडियन वैरिएंट भी हाइड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा। इसमें भारत का पहला ‘एक्सप्लिसिट व्यूपोर्ट डिज़ाइन’ इस्तेमाल किया गया है। इसके पिछले हिस्से पर एक खास विंडो है जो लिक्विड कूलिंग चैनलों को दिखाती है, जबकि एक खास प्रिंटिंग प्रोसेस से लाइट और शैडो का इस्तेमाल करके 3D इफ़ेक्ट बनाया गया है, जो मैकेनिकल पाइप जैसा दिखता है।

इस फोन का डिज़ाइन ‘साइबर मेका’ से प्रेरित बताया जा रहा है। इसमें सुपरकार जैसा आकार, एयरोडायनामिक लाइनें, पतली वेस्टलाइन और विंड-टनल डिज़ाइन से प्रेरित स्मूद कर्व्स हैं। इसके पिछले हिस्से में केवलर-स्टाइल टेक्सचर्ड फ़िनिश है, जो मज़बूती और हल्केपन के बीच संतुलन बनाने के लिए 2D कम्पोजिट पैनल पर बनाया गया है।

यह दो कलर ऑप्शन- ब्लैक एबिस (हरे लिक्विड-कूलिंग एक्सेंट के साथ) और रेड ब्लेज़ (लाल लिक्विड कूलिंग के साथ) में उपलब्ध होगा। इसमें इनफिनिक्स की ‘मैकेनिकल लाइटिंग वेव्स’ हैं, जिनमें ब्रांड के सिग्नेचर GT क्रॉसहेयर पैटर्न में 4 RGB लाइट स्ट्रिप्स लगी हैं। यह लाइटिंग सिस्टम आने वाली कॉल, गेमिंग सेशन और म्यूज़िक प्लेबैक के हिसाब से काम करता है, जिसमें 14 लाइटिंग इफ़ेक्ट और 8 कस्टमाइज़ेबल कलर ऑप्शन मिलते हैं।

इस फ़ोन में GT ट्रिगर 2.0 भी दिया गया है, जिसमें डिवाइस के ऊपरी किनारों पर दो प्रेशर-सेंसिटिव बटन लगे हैं। ये ट्रिगर अलग-अलग लेवल के प्रेशर को पहचान सकते हैं और इन्हें एमिंग, फायरिंग, कैमरा ज़ूम या ऐप लॉन्च करने जैसे कामों के लिए सेट किया जा सकता है, जिससे यूज़र्स स्क्रीन को छुए बिना ज़रूरी फ़ंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी द्वारा शेयर की गई टीज़र इमेज से यह भी पता चलता है कि यह डिवाइस भारत में Flipkart पर उपलब्ध होगा।

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