Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के क्रिस्पी पकौड़े; भुलाए नहीं भूल पाएंगे स्वाद

क्या आप भी हर बार वही आलू और प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के क्रिस्पी पकौड़ों की। ये पकौड़े न सिर्फ बनाने में बेहद आसान हैं, बल्कि इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। आइए जानते हैं

1 कप बेसन

2 बड़े चम्मच चावल का आटा (इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे)

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक चौथाई चम्मच गरम मसाला

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

नमक स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

विधि :