Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के क्रिस्पी पकौड़े; भुलाए नहीं भूल पाएंगे स्वाद

क्या आप भी हर बार वही आलू और प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के क्रिस्पी पकौड़ों की। ये पकौड़े न सिर्फ बनाने में बेहद आसान हैं, बल्कि इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। आइए जानते हैं
क्या आप भी हर बार वही आलू और प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के क्रिस्पी पकौड़ों की। ये पकौड़े न सिर्फ बनाने में बेहद आसान हैं, बल्कि इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। आइए जानते हैं
विधि :