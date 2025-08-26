  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के क्रिस्पी पकौड़े; भुलाए नहीं भूल पाएंगे स्वाद

Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के क्रिस्पी पकौड़े; भुलाए नहीं भूल पाएंगे स्वाद

क्या आप भी  हर बार वही आलू और प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के क्रिस्पी पकौड़ों की। ये पकौड़े न सिर्फ बनाने में बेहद आसान हैं, बल्कि इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। आइए जानते हैं

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या आप भी  हर बार वही आलू और प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के क्रिस्पी पकौड़ों की। ये पकौड़े न सिर्फ बनाने में बेहद आसान हैं, बल्कि इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खा लिया तो बार-बार बनाने का मन करेगा। आइए जानते हैं

पढ़ें :- coock Tips: गणेश चतुर्थी पर बप्‍पा को भोग लगाने के ल‍िए घर पर बनाएं नार‍ियल के लड्डू, आसान है रेस‍िपी
  • 1 कप बेसन
  • 2 बड़े चम्मच चावल का आटा (इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे)
  • आधा चम्मच हल्दी पाउडर
  • आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • एक चौथाई चम्मच गरम मसाला
  • बारीक कटा हुआ हरा धनिया
  • नमक स्वादानुसार
  • तलने के लिए तेल

विधि :

  • सबसे पहले कच्चे केलों को अच्छी तरह धोकर छील लें। इन्हें गोल और पतले टुकड़ों में काटें।
  • एक बड़े कटोरे में बेसन, चावल का आटा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और हरा धनिया मिला लें।
  • अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियां न पड़ें।
  • कटे हुए केले के टुकड़ों को इस घोल में अच्छी तरह लपेटें।
  • एक कड़ाही में तेल गरम करें और मध्यम आंच पर केले के टुकड़ों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
  • केले के पकौड़ों को पेपर टॉवल पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

 

 

 

पढ़ें :- ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के क्रिस्पी पकौड़े; भुलाए नहीं भूल पाएंगे स्वाद

Coock Tips: आलू-प्याज नहीं, बारिश के मौसम में ट्राई करें केले के...

Ganesh Chaturthi 2025: मोदक ही नहीं, लड्डू भी हैं बप्पा के फेवरेट! यहां जानें इसके पीछे की रोचक कहानी

Ganesh Chaturthi 2025: मोदक ही नहीं, लड्डू भी हैं बप्पा के फेवरेट!...

coock Tips: गणेश चतुर्थी पर बप्‍पा को भोग लगाने के ल‍िए घर पर बनाएं नार‍ियल के लड्डू, आसान है रेस‍िपी

coock Tips: गणेश चतुर्थी पर बप्‍पा को भोग लगाने के ल‍िए घर...

ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से करें तैयार

ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है मूंगदाल का चीला, इस खास रेसिपी से...

खाना चाहते हैं हेल्‍दी और टेस्‍टी नाश्‍ता, तो 5 मि‍नट में बनाकर तैयार करें Cheesy Bread Omelette; आसान है रेस‍िपी

खाना चाहते हैं हेल्‍दी और टेस्‍टी नाश्‍ता, तो 5 मि‍नट में बनाकर...

Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर किसी को खूब पसंद आएगा स्वाद

Coock Tips : घर पर बनाएं बिल्कुल बाजार जैसी बादाम-पिस्ता कुल्फी, हर...