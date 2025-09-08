IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: उत्तर प्रदेश में सोमवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबालदे किए गए हैं। इसमें राजीव सभरवाल डीजी पीटीसी मुरादाबाद, आईपीएस सतीश गणेश की लखनऊ वापसी हुई है। सतीश गणेश को एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। इसके साथ ही, मोदक राजेश आईजी जीआरपी, सत्यनारायण एडीजी एसीओ और सुभाष चंद्र दुबे आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं।