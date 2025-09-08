  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

उत्तर प्रदेश में सोमवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबालदे किए गए हैं। इसमें राजीव सभरवाल डीजी पीटीसी मुरादाबाद, आईपीएस सतीश गणेश की लखनऊ वापसी हुई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

IPS Transfers: उत्तर प्रदेश में सोमवार को 28 आईपीएस अफसरों के तबालदे किए गए हैं। इसमें राजीव सभरवाल डीजी पीटीसी मुरादाबाद, आईपीएस सतीश गणेश की लखनऊ वापसी हुई है। सतीश गणेश को एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। इसके साथ ही, मोदक राजेश आईजी जीआरपी, सत्यनारायण एडीजी एसीओ और सुभाष चंद्र दुबे आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं।

पढ़ें :- UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी पार्टी

समाजवादी पार्टी का संकल्प – गरीबों व मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी...

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और अंकित का साथ? 6 CMO के ट्रांसफर में ​दिख गई इसकी झलक

UP के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं NRHM के घोटालेबाज मुकेश और...

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IPS Transfers: यूपी में हुए 28 आईपीएस अफसरों में तबादले, देखिए लिस्ट,...

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री जी से करूंगी शिकायत

मंत्री की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, बेबी रानी मौर्य ने कहा-मुख्यमंत्री...

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर पार्क में हो रहे निर्माण को रोकने की मांग

गौतम बुद्ध पार्क में कब्जे से गुस्से में दलित समुदाय गेट पर...

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए बाईक पर लेकर गए लाश- देखे वीडियो

मानवता हुई शर्मशार, नहीं मिला शव वाहन तो अंतिम संस्कार के लिए...