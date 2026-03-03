Iran Earthquake : युद्ध के बीच ईरान में आया जोरदार भूकंप, इतनी रही तीव्रता

Iran Earthquake : एक भयंकर युद्ध से जूझ रहे ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दक्षिणी ईरान के गेराश शहर में 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, ये भूकंप ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे आया।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार 06:54:57 (यूटीसी) बजे को ईरान के गेराश इलाके में भूकंप आया। यह भूकंप इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ इजरायल और US मिलिट्री हमलों को लेकर चल रहे बढ़ते झगड़े के बीच आया। इस झटके ने पहले से ही तनावपूर्ण इलाके में और टेंशन बढ़ा दी है। किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की तुरंत कोई खबर नहीं है।