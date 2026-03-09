Iran-Israel War : ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना , घना धुआँ उठा

Iran-Israel War : पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते युद्ध के बीच, सोमवार को बहरीन की एक प्रमुख तेल सुविधा पर कथित तौर पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। ईरानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी से घना धुआँ उठा। सिट्रा क्षेत्र में चोटें आईं और काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे बहरीन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में रिफाइनरी की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुई। रिफाइनरी परिसर पर हमले के बाद कंपनी ने अपने समूह के संचालन पर अप्रत्याशित कार्रवाई (Force Majeure) की घोषणा कर दी। तेल संयंत्र से उठते धुएं के घने गुबार को दर्शाने वाले दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए।

बापको बहरीन की मुख्य तेल रिफाइनरी है और देश के ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख सुविधा है।

बहरीन के राष्ट्रीय संचार केंद्र ने एक बयान में कहा, “ईरान के मिसाइल हमले के बाद बापको एनर्जीज रिफाइनरी (Bapco Energies Refinery) की एक इकाई में आग लग गई।” बयान में आगे कहा गया कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। खबरों के अनुसार, बहरीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि सोमवार तड़के सिट्रा को निशाना बनाकर किए गए ईरानी ड्रोन हमले में 32 नागरिक घायल हो गए।