  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Iran-Israel War : ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना , घना धुआँ उठा

Iran-Israel War : ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना , घना धुआँ उठा

पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते युद्ध के बीच, सोमवार को बहरीन की एक प्रमुख तेल सुविधा पर कथित तौर पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। ईरानी सेना द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी से घना धुआँ उठा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप, मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरानी बोले- हम झुकेंगे नहीं

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप,...

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी, आग बबूला चीन बोला- किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी,...

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला , 3 ईरानी तेल टैंकर जले

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला...

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम मोदी स्थिति पर रख रहे हैं कड़ी नजर, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम...

Iran-Israel War : ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना , घना धुआँ उठा

Iran-Israel War : ईरान ने बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को...

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने दी बधाई, कहा- हमारा फुल सपोर्ट रहेगा

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन...