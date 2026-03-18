  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Iran – US Israel War : भारत ने ईरान को भेजी चिकित्सा सहायता , तेहरान ने धन्यवाद  कहा

Iran – US Israel War : भारत ने ईरान को भेजी चिकित्सा सहायता , तेहरान ने धन्यवाद  कहा

ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अब 19वें दिन में पहुंच गया है।  युद्ध में घिरे ईरान की भारत ने मदद की है। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच भारत की तरफ से ईरान को चिकित्सा सहायता (Medical Assistance) की पहली खेप ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दी गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को बनाया निशाना

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को बनाया निशाना

Iran - US Israel War : भारत ने ईरान को भेजी चिकित्सा सहायता , तेहरान ने धन्यवाद  कहा

Iran - US Israel War : भारत ने ईरान को भेजी चिकित्सा...

Israel-Iran war: खाड़ी देशों ने ईरान की ताक़त को ख़त्म करने के लिए अमेरिका पर बनाया दबाव

Israel-Iran war: खाड़ी देशों ने ईरान की ताक़त को ख़त्म करने के...

Iran-US War :  यूएई में ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकाने पर ईरान का हमला , अल मिन्हाद बेस पर मचा हड़कंप

Iran-US War :  यूएई में ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकाने पर ईरान का हमला...

WFP की खौफनाक चेतावनी: अगर जून तक नहीं रुकी जंग, तो दुनिया देखेगी भुखमरी का रिकॉर्ड लेवल

WFP की खौफनाक चेतावनी: अगर जून तक नहीं रुकी जंग, तो दुनिया...

Mojtaba Khamenei: तनाव कम करने के प्रस्ताव के बीच मोजतबा खामेनेई की सख्त चेतावनी, अमेरिका-इजरायल को लेकर कह दी बड़ी बात

Mojtaba Khamenei: तनाव कम करने के प्रस्ताव के बीच मोजतबा खामेनेई की...