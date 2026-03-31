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Iran War American Jets : इस देश ने ईरान जंग के बीच अमेरिकी जेट्स के लिए बंद किए दरवाजे , टंप के खिलाफ अहम फैसला

ईरान युद्ध के बीच इटली ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। मध्य पूर्व की ओर जा रहे एक अमेरिकी विमान को इटली सरकार ने सिसिली में उतरने की अनुमति नहीं दी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Iran War American Jets :  ईरान युद्ध के बीच इटली ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। मध्य पूर्व की ओर जा रहे एक अमेरिकी विमान को इटली सरकार ने सिसिली में उतरने की अनुमति नहीं दी। इटली ने पश्चिम एशिया जाने से पहले सिसिली के सिगोनेला हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैन्य विमानों को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसे ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति टंप के खिलाफ कोई अहम फैसला लिया है।

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ईरान युद्ध के बीच इटली ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। मध्य पूर्व की ओर जा रहे एक अमेरिकी विमान को इटली सरकार ने सिसिली में उतरने की अनुमति नहीं दी। यह जानकारी स्थानीय अखबार कोरिएरे डेला सेरा की रिपोर्ट में सामने आई है। बताया जा रहा है कि इटली ने खुद को इस संघर्ष से दूर रखने के लिए यह कदम उठाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राधिकरण को रोक दिया गया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से अनुमोदन नहीं मांगा था और इटली के सैन्य नेतृत्व से परामर्श नहीं किया गया था, जैसा कि देश में अमेरिकी ठिकानों के उपयोग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा समझौतों के तहत आवश्यक है।

विपक्षी दलों ने सरकार से संघर्ष में शामिल होने से बचने के लिए अमेरिका द्वारा इतालवी सैन्य ठिकानों के उपयोग को रोकने का आह्वान किया है।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने कहा है कि यदि इस तरह के कोई अनुरोध औपचारिक रूप से किए जाते हैं तो वह संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

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