दिवाली से पहले IRCTC की वेबसाइट और ऐप ठप, नहीं बुक हो रहे तत्काल टिकट, यात्री परेशान

नई दिल्ली। दिवाली (Diwali) और छठ पूजा (Chhath Puja) के मौके पर लाखों लोग घर जाने के लिए तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच, जब तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking) का समय है तो IRCTC की वेबसाइट (IRCTC Website) अचानक डाउन हो गई है। वहीं, IRCTC का मोबाइल ऐप (IRCTC Mobile App) भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि टिकट बुक कैसे करें?
एक वेबसाइट का सर्वर ठीक से चलता नहीं, और इन्हें भारत को "विश्व गुरु" बनाना है!
विश्व गुरु की ट्रेन टिकट बुकिंग साइट का हाल तो देखो! #IRCTC @IRCTCofficial pic.twitter.com/N8DrJRmTy5
— Dhaval (@Dhaval_x7) October 17, 2025
IRCTC की वेबसाइट (IRCTC Website) पर लिखे नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगले एक घंटे तक सभी साइटों के लिए बुकिंग और कैंसिलेशन उपलब्ध नहीं होगा। कैंसिलेशन या टीडीआर फाइल (TDR Filed) करने के लिए 08044647999 और 08035734999 पर कॉल करें या etickets@rcte.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। त्योहार के मौके पर तत्काल टिकट बुकिंग के वक्त वेबसाइट डाउन (Website Down) होने से परेशान लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर IRCTC के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
IRCTC की सर्विस सबसे घटिया है
दिवाली पर घर जाने के लिए तत्काल टिकट बुक करना शुरू किया. जैसे ही साइट ओपेन करता हूं यह मैसेज दिखने लगता है कि अभी मेंटेनेंस चल रहा है. सर्वर हमेशा डाउन रहता है.
साईट 15 मिनट बाद ओपेन होती है जैसे ही डिटेल्स भरकर पेमेंट करने तक 5 मिनट लग गया क्यों… pic.twitter.com/njlGjL1fgA
— Sravan Yadav (@yadavsravana) October 17, 2025
जानें IRCTC वेबसाइट क्यों बंद हुई?
IRCTC की वेबसाइट पहले भी कई बार ऐसी समस्याओं का सामना कर चुकी है। वेबसाइट पर मैसेज लिखा आ रहा है कि अगले कुछ घंटे तक टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, IRCTC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ऐसा क्यों हुआ? बता दें कि आमतौर पर मेंटेनेंस के समय वेबसाइट डाउन होती है।
आदरणीय रेल मंत्री, आपके IRCTC एप्लीकेशन इतना अच्छा और सक्षम है कि बिना login किए ही session expire दिखा देता है , और तत्काल टिकट की बुकिंग के वक्त appओपन तक नहीं होता है, ऐप कि ऐसी सुविधा के लिए लानत है @khurpenchh @INCIndia @RailMinIndia @HansrajMeena @garrywalia_ @RahulGandhi pic.twitter.com/Ek8vYajSf3
— MANGI LAL MEENA (@mangimeenaraj) October 17, 2025
दिवाली और छठ पूजा के मौके पर ट्रेनों की बहुत डिमांड होती है। वहीं, तत्काल बुकिंग एक आसान तरीका है, जिसमें लोग आखिरी समय पर टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के बंद होने से यह मौका भी छिन गया, जिससे लोग निराश हैं।
@IRCTCofficial @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @RailwaySeva Wow, what timing! Both the website and app go down exactly during Tatkal hours. Almost like it's part of the plan? Thanks for the suspense — will I book a ticket or not? Who knows! #IRCTC #TatkalDrama #ServerDown pic.twitter.com/KcZxIobmYc
— Govindkumar Jha (@GooglekumarJha) October 17, 2025